Tudi odbojkarji na mivki v boj za OI v Parizu

Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki bodo tudi v letu 2024 igrali v pokalu narodov in si skušali prek tega zagotoviti uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Nastope bodo začeli s prvim krogom tekmovanja maja prihodnje leto.

Pokal narodov, ki poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (Cev), bo med 12. in 17. majem, uvrstitev na finalni turnir pa si bo zagotovila le najboljša reprezentanca iz vsake od štirih predtekmovalnih skupin. Pri moških bo v prvem krogu nastopilo 28 reprezentanc, tudi slovenska, pri ženskah pa se bo v boj za finale podalo 24 reprezentanc, med njimi bodo tudi slovenska dekleta, je sporočila krovna slovenska zveza.

Cev bo reprezentance v skupine razporedil glede na uvrstitve v pokalu narodov v tem letu in glede na evropsko lestvico, hkrati pa bo sporočil tudi organizatorje tekmovanja v posameznih skupinah.

Veliki finale, na katerega so pri moških že uvrščene reprezentance Avstrije, Francije, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Švice, pri ženskah pa Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske in Švice, se bo odvijal med 13. in 23. junijem. Organizator bo predvidoma znan januarja.

Mednarodna odbojkarska zveza je tudi že potrdila koledar svetovne serije, prek katere si bodo posamezne dvojice lahko zagotovile še zadnje vozovnice za OI v Parizu. Serija se bo začela 5. marca v Katarju, sledili bodo turnirji v Braziliji, Mehiki, na Kitajskem, Portugalskem, Poljskem in Češkem, zatem pa še v Švici, Avstriji, Nemčiji, Kanadi, Braziliji, Indiji ter na Filipinih. Zaključek sezone bo v začetku decembra znova gostil Katar.

V svetovni seriji se bosta za svoj prvi nastop na OI borili tudi najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki na svetovni lestvici trenutno zasedata 41. mesto, še višje pa sta na posebni olimpijski lestvici, kjer sta za zdaj na 19. mestu. Slovenki imata tako še možnosti, da se prebijeta med 24 dvojic, ki se bodo podale v boj za OI.

