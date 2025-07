Bregar in Predan do zlata in vstopnice za EP

Mladi slovenski odbojkarji na mivki do 18 let so zaključili nastope na srednjeevropskem prvenstvu MEVZA v Portorožu. Peter Bregar in Valentin Predan sta se veselila zlata in s tem tudi uvrstitve na evropsko prvenstvo.

Bregar in Predan, ki sta pred kvalifikacijama veljala za ena od favoritov za končno zmago, sta dobro odigrala že skupinski del tekmovanja in se z dvema zmagama uvrstila neposredno v četrtfinale, v katerem sta nato z 2:0 odpravila Izraelca Ziva in Zbenovicha. Slovenca sta bila v polfinalu po hudem boju uspešnejša od slovaške naveze Sujan/Beles in se uvrstila v veliki finale. V njem sta bila prepričljivo boljša od Avstrijcev Gavana in Hohenauerja in se zasluženo veselila zlatega odličja in tudi vozovnice za evropsko prvenstvo do 18 let.

Tino Godec in Aleks Mugerli sta po dveh porazih tekmovanje zaključila po skupinskem delu in ju nismo spremljali v izločilnih bojih.

Pri dekletih sta se Neja Ferdin in Anja Potočnik skozi skupinski del tekmovanja prebili neposredno v četrtfinale, v katerem sta z 2:0 slavili nad ciprsko navezo Siapani/Kontou ter si zagotovili nastop v polfinalu. V njem sta klonili proti Madžarkama Matkovits in Honti-Majoros, v boju za bron pa sta z 0:2 priznali premoč Čehinjama Kinterovi in Sebovi ter tekmovanje zaključili na četrtem mestu. Naši drugi predstavnici Hana Strle in Chloe Kucler se nista prebili v izločilne boje.