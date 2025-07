Tjaša Kotnik in Maja Marolt do brona na srednjeevropskem prvenstvu

Kranj je konec tedna ponovno gostil srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki. V rekordni konkurenci skoraj 100 ekip iz sedmih držav sta Tjaša Kotnik in Maja Marolt osvojili tretje mesto. V malem finalu sta ugnali Tajdo Lovšin in Živo Javornik. Najboljši so bili Čehi, ki so osvojili zlato in bron v moški ter srebro v ženski konkurenci.

Odbojkarski turnir, ki tradicionalno razveseljuje poletno množico v Kranju, je že tretje leto zapored štel kot srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki in je bil s tem najmočnejši turnir v Sloveniji.

Na njem se je za naslov srednjeevropskih prvakov pomerilo rekordno število skoraj 100 prijavljenih ekip iz Slovaške, Češke, Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Izraela in Slovenije. Domače barve je zastopalo šest ekip, vendar so štiri izmed njih - Pokeršnik/Robida, Kosanc/Mugerli, Renko/Prevorčnik in Kalar/Lovšin N. - izpadle v četrtfinalu ali prej.

Bolje sta se odrezali lanski zmagovalki in najuspešnejši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki sta letos nastopili z novima, mlajšima partnericama - prva z Majo Marolt, druga pa z Živo Javornik.

Pot obeh dvojcev je večino turnirja potekala brez težav, v polfinalu pa sta obe nekoliko presentljivo klonili proti nižje postavljenima ekipama. Tajda Lovšin in Živa Javornik sta morali po napetih treh nizih priznati premoč kasnejšima zmagovalkama turnirja, slovaški ekipi Tokosova/Terenova, Tjaša Kotnik in Maja Marolt pa češki ekipi Kleiblova/Dunarova, ki je na koncu dosegla drugo mesto.

V boju za tretje mesto so se tako pomerile rojakinje in bivše soigralke, nekoliko več zbranosti pa sta pokazali prvi nosilki turnirja Tjaša Kotnik in Maja Marolt ter se tako veselili bronaste medalje. Čeprav je bil končni izid 2:0, je bila tekma izredno izenačena, saj je drugi niz potekal vse do rezultata 31:29.

"Zelo sva zadovoljni z zmago. Še vedno ostaja nekaj razočaranja nad polfinalnim dvobojem, kjer sva imeli zaključno žogo pri 20:19 v drugem nizu, a nato izgubili tekmo. Obenem pa sem ponosna, da sva se uspeli po tem porazu zbrati, vrniti na igrišče in osvojiti bronasto medaljo v težki tekmi proti Živi Javornik in Tajdi Lovšin," je po tekmi povedala Tjaša Kotnik.

