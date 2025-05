Tjaša Kotnik in Maja Marolt do brona v Madridu

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta na turnirju svetovne serije v Madridu osvojili bronasto kolajno. V boju za odličje sta bili boljši od Špank Daniele Alvarez in Tanie Moreno, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke so po nastopu v pokalu narodov, ki ga je teden prej prav tako gostila španska prestolnica in na katerem so Slovenke v skupinski fazi tekmovanja osvojile drugo mesto, zaigrale še na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour.

Živi Javornik in Tajdi Lovšin se tokrat ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. V skupini D sta morali najprej priznati premoč Nizozemkama Lisi Luini in Esmee Radstake, ki sta bili po hudem boju prepričljivejši s 25:23 in 21:16, zatem pa sta s 17:21 in 21:23 izgubili še proti španski dvojici Nazaret Florian in Adriani Serrano. Javornik in Lovšin sta tekmovanje tako končali na 13. mestu.

Naši drugi predstavnici Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta skupinski del turnirja v Madridu odigrali z odliko. Na uvodnem obračunu sta z 21:14 in 21:19 odpravili Litovki Skalve Krizanauskaite in Ariano Rudkovskajo, zatem pa sta z 21:9 in 21:15 slavili še nad Švedinjama Selmo Robinson in Huldo Rudberg ter se s prvega mesta v skupini B podali v izločilne boje.

V četrtfinalu sta imeli Slovenki težjo nalogo, a sta v napetem obračunu z 21:23, 21:16 in 15:13 le strli odpor Nizozemk Trijntje Veerbeek in Floor Hogenhout ter si zagotovili uvrstitev v polfinale. V njem sta se srečali z Nemkama Janne Uhl in Paulo Schuerholz, ki sta bili od naših predstavnic boljši po treh nizih, z 21:12, 11:21 in 15:12.

Kotnik in Marolt bi morali nato odigrali še tekmo za tretje mesto, a sta Španki Daniela Alvarez in Tania Moreno dvoboj predali, naši dekleti pa sta se tako veselili svojega prvega odličja v letošnji sezoni, sicer pa že drugega za slovenske odbojkarice na mivki.

Kotnik: V Madrid brez visokih pričakovanj, nato do drugega odličja

"Vesela sem, da sva z Majo osvojili bronasto medaljo, najino že drugo skupno medaljo na turnirjih svetovne serije. V Madrid sva odpotovali brez visokih pričakovanj, saj je bilo zadnja dva meseca zaradi zdravstvenih težav treniranje na mivki zelo omejeno. Tako sva praktično brez pravega treninga nastopili na kar dveh zaporednih turnirjih v enem tednu – najprej Nations Cup in nato še na turnirju svetovne serije. Kljub temu sva z Majo prikazali borbeno igro in v celotnem tednu nama je uspelo zmagati na vseh tekmah razen v napetem polfinalnem obračunu, kjer nama je finale ušel za las," je nastop v Madridu za OZS ocenila Kotnik.