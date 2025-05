Odbojkarice na mivki se poslavljajo od pokala narodov

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se ni prebila v finalni turnir lige narodov na Portugalskem. V skupinskem delu v Madridu so Tjaša Kotnik, Maja Marolt, Tajda Lovšin in Živa Javornik ugnale Madžarke, tesno pa izgubile s Špankami.

V prvem dvoboju sta Tjaša Kotnik in Maja Marolt z 2:0 (21:16, 21:16) ugnali navezo Honti-Majoros/Szabo. Nato sta tudi Živa Javornik in Tajda Lovšin brez težav odpravili drugo madžarsko dvojico Kun/Villam ter prav tako slavili z 2:0 (21:17, 21:9).

V nadaljevanju so tudi favorizirane Španke z 2:0 premagale Madžarsko. Zato je o prvem mestu v skupini in o napredovanju v finale odločal neposredni obračun med Slovenijo in Španijo.

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije Na prvi tekmi sta bili Kotnik in Marolt uspešnejši z 2:0 (22:20, 21:19) ter se veselili zmage nad dvojico Florian/Serrano F., Javornik in Lovšin pa sta morali priznati premoč španskemu paru Carro M/González, ki je slavil z 2:0 (21:14, 21:17).

O napredovanju je odločal količnik osvojenih in izgubljenih točk, ki je na koncu prevesil tehtnico v korist domačink. Slovenke so tako ostale brez finala, ki ga bo od 17. do 20. julija gostil Espinho. Za napredovanje jim je zmanjkalo le sedem točk.

"Prvi turnir pokala narodov je za nas končan. Mislim, da smo dali svoj maksimum, odigrali smo dobre tekme. Na koncu smo prišli do tega, da smo igrali finale proti Špankam, ki veljajo za favoritinje. Vemo, da igrajo svetovno serijo - igrajo dobre turnirje in so izkušene. V tekmo smo stopili sproščeno. Jasno pa je, da si na koncu tudi razočaran, če greš v tekmo po zmago. Dekleta so dala vse od sebe. Mislim, da se bomo lahko v drugi krog uvrstili kot najboljša drugouvrščena reprezentanca," je po turnirju povedal selektor Tadej Boženk.

Moško vrsto prvi krog pokala narodov čaka 21. in 22. junija v Vilni, kjer se bodo v skupinskem delu pomerili z Litvo, Poljsko in Bolgarijo.