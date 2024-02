Slovenci po olimpijsko vstopnico v Vilno in Hamburg

Ženska vrsta se bo med 17. in 19. majem v Vilni merila z reprezentancami Litve, Avstrije, Estonije, Slovaške in Romunije.

Ženska vrsta se bo med 17. in 19. majem v Vilni merila z reprezentancami Litve, Avstrije, Estonije, Slovaške in Romunije.

Pokal narodov v odbojki na mivki, v okviru katerega bodo potekale kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, bodo med 13. in 20. majem na osmih lokacijah. Žreb v Luksemburgu je Slovenkam namenil nastope v Vilni, Slovenci pa se bodo za preboj v finale borili v Hamburgu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Pokal narodov poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (CEV), reprezentance pa si lahko skozi tekmovanje zagotovijo nastop na olimpijskih igrah.

Prvi krog kvalifikacij je bil na sporedu lani, v veliki finale, ki bo med 13. in 23. junijem, pa so se takrat pri moških uvrstile reprezentance Avstrije, Francije, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Švice, pri ženskah pa Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske in Švice.

Slovenke v zasedbi Tajde Lovšin, Anje Maček, Maje Marolt in Žive Javornik so se v boj za olimpijsko vozovnico podale v Apeldoornu in odpravile tako Estonke kot Ciprčanke, v finalu tekmovanja v svoji skupini pa nato niso bile kos favoriziranim Nizozemkam. Nastopi slovenske moške izbrane vrste v postavi Nejca Zemljaka, Alana Košenine, Jana Pokeršnika in Klemna Šena so bili v Madridu, kjer so Slovenci premagali Hrvate, nato pa izgubili proti Litovcem in kasnejšim zmagovalcem Avstrijcem.

Z vsakega turnirja bo napredoval eden

Nov izziv odbojkarje na mivki čaka spomladi. Ženska vrsta se bo med 17. in 19. majem v Vilni merila z reprezentancami Litve, Avstrije, Estonije, Slovaške in Romunije, moška vrsta pa se bo med 18. in 20. majem v Hamburgu srečala z Nemčijo, Anglijo, Estonijo, Luksemburgom, Ciprom in Moldavijo.

Pri ženskah, kjer se bo za uvrstitev na finalni turnir skupno borilo 24 reprezentanc, bodo na sporedu še turnirji v Turčiji, Španiji in na Hrvaškem, pri moških, kjer nastopa 27 reprezentanc, pa bodo boji na mivki še v Litvi, Španiji in Turčiji.

Iz vsake skupine se bo na finalni turnir, na katerega so pri moških že uvrščene reprezentance Avstrije, Francije, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Švice, pri ženskah pa Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske in Švice, uvrstila le najboljša reprezentanca iz vsake skupine.

V velikem finalu, kjer bo za ženske in moške na voljo po ena vozovnica za olimpijske igre v Parizu, bo kot gostiteljica nastopila tudi Latvija, turnir pa bo med 13. in 23. junijem.