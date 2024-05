Odbojkarji na mivki obstali na zadnji stopnički

Slovenski odbojkarji na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak ter Danijel Pokeršnik in Klemen Šen so v finalu kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih je gostil Hamburg, izgubili z gostitelji Nemci in tako ostajajo brez olimpijskega nastopa.

Slovenski odbojkarji so po dobrih predstavah v uvodnem delu turnirja v Active City Areni, ko so po porazu z Anglijo po vrsti ugnali Ciper, Luksemburg in v polfinalu še Estonijo, zaigrali v finalu 2. kroga Pokala narodov v Hamburgu.

Nasproti so jim stali favorizirani Nemci, na čelu s peto dvojico s svetovne lestvice, Nilsom Ehlersom in Clemensom Wicklerjem. Na peščeno podlago sta prva stopila Zemljak in Jan Pokeršnik, ki z 21:18 dobila uvodni niz tekme z Lukasom Pfretzschnerjem in Svenom Winterjem. V nadaljevanju sta Nemca pripravila preobrat, drugi niz dobila z 21:14, tretjega pa s 15:9.

Na drugi tekmi sta se Šen in Danijel Pokeršnik srečala z že omenjenima Ehlersom in Wicklerjem ter se jima v prvem nizu dobro upirala, a ga na koncu vseeno izgubila s 16:21. V drugem nizu je prišla do izraza kakovost nemške zasedbe, ki je slavila z 21:9 in si zagotovila zmago ter uvrstitev v junijski finale CEV Nations Cup, s katerega si bo najboljša reprezentanca priigrala olimpijsko vozovnico.

Kvalifikacije za olimpijske igre so za Slovenijo tako v moški kot v ženski konkurenci končale v velikem finalu (dekleta so bila druga na turnirju v Vilni) in jih ne bomo spremljali na olimpijskem turnirju v Parizu.