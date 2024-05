Slovence v finalu čaka zahteven tekmec, konec sanj Slovenk o olimpijskem nastopu

Slovenski odbojkarji na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu, ki potekajo v okviru Pokala narodov v Hamburgu, po zmagi v zlatem nizu proti Estoniji uvrstili v finale. V tem se bodo v ponedeljek pomerili s favoriziranimi Nemci. Slovenke, ki so se za olimpijsko vozovnico borile v Vilni, pa so morale v finalnem obračunu priznati premoč Avstrijkam, tako da jih ne bomo spremljali na olimpijskem turnirju, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Maja Marolt in Živa Javornik so z odliko opravile kvalifikacije v Litvi in se po zmagah nad Slovaško, Avstrijo in Estonijo uvrstile v finale. V njem so se znova srečale z Avstrijkami, ki so si boj za prvo mesto zagotovile skozi repasaž. Na prvi tekmi sta se Maroltova in Javornikova srečali z dvojico Schuetzenhoefer in Plesiutschnig ter izgubili s 13:21 in 12:21, Kotnikova in Lovšinova pa tokrat nista bili kos sestrama Klinger, ki sta slavili z 21:11 in 21:15 ter se našima dekletoma tako oddolžili za poraz v prvem delu turnirja.

Slovenke so v finalu izgubile z Avstrijkami. Foto: CEV

Za Slovenke poraz v finalu kvalifikacij v Vilni pomeni, da so ostale brez nastopa na olimpijskem turnirju v Parizu, ki ga prinaša zmaga v Pokalu narodov. V našem taboru po besedah selektorja Tadeja Boženka kljub temu niso razočarani: "Že pred odhodom smo si kot osnovni cilj postavili uvrstitev v finale in ga tudi izpolnili, a vseeno ostane nekaj grenkega priokusa, saj smo konec koncev Avstrijke v prvem delu turnirja že premagali. A tekmice so danes na obeh tekmah pokazale več energije, bolje so izkoriščale tako svojo fizično moč kot tudi bogate izkušnje s turnirjev ter še enkrat več potrdile, kako dobro je razvita odbojka na mivki v Avstriji. Po drugi strani lahko rečem, da nam igra danes ni stekla. Skozi analizo tekme sem opazil, da so nam nekoliko pošle moči, a to ni presenetljivo, saj je za dekleti naporen turnir z izjemno napornimi in težkimi tekmami. Tako s Slovaško kot z Avstrijo so se Tjaša, Tajda, Maja in Živa borile za vsako žogo, enako je bilo tudi proti Estoniji na včerajšnji tekmi. Tempo je bil zares naporen, časa za počitek izjemno malo. Punce lahko pohvalim, zares so se borile, razvile dobro vzdušje in komunikacijo v ekipi, tudi motivacija je bila velika. A na koncu so bile boljše Avstrijke, to je treba priznati."

Slovence v finalu čakajo Nemci. Foto: CEV

Slovence v finalu čakajo favorizirani Nemci

Na igrišče so se znova podali tudi slovenski odbojkarji, ki so drugi dan tekmovanja v Hamburgu začeli s prepričljivo zmago z 2:0 nad Ciprčani. Na prvi tekmi sta Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik z 21:13 in 21:17 odpravila dvojico Savvides/Skordis, Klemen Šen in Danijel Pokeršnik pa sta imela v prvem nizu nekaj težav s Chrysostomoujem in Yiannakkosom, saj sta ga dobila na razliko, s 26:24, v drugem pa tekmeca nista imela nobenih možnosti (21:11). V nadaljevanju so se Slovenci, ki jih vodi Tine Sattler, srečali še z Luksemburžani. Zemljak in Pokeršnik sta bila v boju s Stracksom in Zenderjem, od katerih sta bila boljša z 21:6 in 21:10, prepričljiva, drugo zmago nad Weberjem in Hilbertom z 21:12 in 21:18 in s tem tudi uvrstitev v polfinale pa sta Sloveniji priigrala Šen in Pokeršnik.

V polfinalu so naše fante pričakali Estonci. Prva sta na igrišče stopila Zemljak in Pokeršnik ter se veselila zmage z 21:16 in 25:23 proti Piiku in Korotkovu, v nadaljevanju pa sta morala Šen in Pokeršnik priznati premoč Tiisaarju in Nolvaku, ki sta slavila z 21:14 in 21:19. V zlatem nizu sta omenjena odbojkarja nato po hudem boju s 15:17 izgubila proti Zemljaku in Pokeršniku, zmaga pa je Slovence popeljala v tako želeni finale, v katerem se bodo v ponedeljek, ob 14. uri, pomerili s favoriziranimi Nemci, so še dodali pri OZS.