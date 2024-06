Slovenkam nova priložnost za OI: Prepričana sem, da imamo možnosti za zmago #video

Slovenska ženska izbrana vrsta v odbojki na mivki ostaja v boju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenke so dobile priložnost, da kot ena od najbolje uvrščenih reprezentanc v drugem krogu kvalifikacij nastopijo tudi v velikem finalu pokala narodov v Latviji in si tako poskušajo zagotoviti olimpijsko vozovnico.

Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Maja Marolt in Živa Javornik so kvalifikacije za olimpijske igre letos igrale že v okviru drugega kroga pokala narodov v Litvi. V Vilni so z odliko opravile prvi del tekmovanja ter se po zmagah nad Slovaško, Avstrijo in Estonijo uvrstile v finale. V njem so bile nato boljše Avstrijke, Slovenke pa so osvojile drugo mesto.

A tudi to je bilo dovolj, da bomo slovensko reprezentanco spremljali v finalu pokala narodov, v okviru katerega bo najboljši izbrani vrsti na voljo še zadnja vozovnica za olimpijski turnir v Parizu. Z Evropske odbojkarske konfederacije (Cev) so namreč sporočili, da Slovenkam zaradi dodatnih kvot na račun že uvrščenih ekip na olimpijske igre in uvrstitve na evropski lestvici pripada mesto na finalnem turnirju Ceva Nations Cup. Tega bo med četrtkom in soboto gostila Latvija.

Tjaša Kotnik pred odhodom v Latvijo (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

V našem taboru so se potrditve nastopa v Jurmali, ki so ga glede na razplet turnirjev svetovne serije potiho tudi pričakovali, zelo razveselili. "Po porazu v finalu tekmovanja v Litvi in po tem, ko se je neposredno v finale uvrstila Avstrija, smo bile precej razočarane. Kmalu zatem smo sicer izvedele, da še obstaja manjša možnost, da se še uvrstimo med 12 reprezentanc, ki bodo nastopile v Latviji. Tudi zato smo še naprej zavzeto trenirale in se pripravljale ter čakale na priložnost, ki smo je zelo vesele," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Kotnikova.

Živa Javornik pred odhodom v Latvijo (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

V Latviji se bodo ob domačinkah v boj za zadnjo olimpijsko vozovnico tako podale še reprezentance Avstrije, Finske, Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Poljske, Španije, Švice, Ukrajine in Slovenije. "Menim, da se z vsemi reprezentancami lahko enakovredno kosamo. S Tajdo sva vse te ekipe v preteklosti že premagovali, poznava jih precej dobro in prepričana sem, da dejansko imamo možnosti za zmago. Tudi Maja in Živa igrata na visoki ravni in to je le še dodatna moč naše reprezentance. Komaj že čakamo, da se vse skupaj začne."

Tadej Boženk pred odhodom na finale (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Odbojkarji ostali brez možnosti za OI

Nastope najboljših odbojkaric na mivki bomo od četrtka spremljali na plaži Majori v Jurmali, kjer se bodo za nastop na olimpijskih igrah borili tudi odbojkarji. Med njimi ne bo Slovencev. Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak ter Danijel Pokeršnik in Klemen Šen so se namreč v drugem krogu kvalifikacij v Hamburgu sicer uspeli prebiti vse do finala, nato pa izgubili z gostitelji Nemci, a sta dodatni mesti v finalu glede na kvote in evropsko lestvico pripadli Belgiji in Poljski, so še sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.