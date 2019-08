Izjemno, v polfinalu kar dve slovenski dvojici

Slovenski dvojici Vid Jakopin in Tadej Boženk ter Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik se na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani podajajo v boj za najvišja mesta. V nedeljskem polfinalu bosta omenjeni dvojici lovili veliki finale, med konkurenci deklet slovenskih predstavnic ni več.

Slovenska državna prvaka Boženk in Jakopin sta bila v četrtfinalu boljša od Avstrijcev Jakoba Reiterja in Simona Baldaufa. "Vesela sva, da nama je uspelo. Malo je bilo padca koncentracije in malo razigranosti tekmecev naju je presenetilo v drugem nizu. A na koncu je pomembno, da sva si priborila to zmago in to je dober pokazatelj za naprej. Morava paziti na fokus in padec koncentracije. Vzdušje je super, Ljubljana je res nora," je bil vesel Jakopin.

Finale pred finalom Zemljaki in Pokiju

V poslastici dneva, v t.i. finalu pred finalom, sta se uvrstitve v polfinale veselila slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta v treh nizih izločila odlična Nizozemca Ruben Penningo in Jasperja Bouterja. V prvem nizu sta bila z 21:19 sicer uspešnejša Slovenca, nato pa sta tekmeca dvignila raven igre, drugi niz dobila z 21:13, v tretjem pa sta bila zopet prepričljivejša slovenska predstavnika, tokrat s 15:11.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik izpolnila prvi cilj. Foto: FIVB

"Dobra tekma z najine strani, z izjemo drugega niza, v katerem sva slabo začela. Nisva prišla v pravi ritem, bilo je nekaj slabih odločitev, a sva poizkušala ostati mirna. V drugem nizu sva si potem nekako skušala dobiti nastavek za tretji niz in na srečo nama je to uspelo. Prvi cilj je dosežen, torej, da sva prišla v polfinale. Jutri bo še težje, pričakujeva veliko ljudi, da bo publika stala za nama in bo najin tretji igralec," se je uvrstitve med štiri najboljše dvojice razveselil Jan Pokeršnik.

V četrtfinalu sta se poslovila tudi Danijel Pokeršnik in Jure Peter Bedrač, ki sta po hudem boju z 1:2 (-14, 19, -10) v nizih morala priznati premoč Avstrijcema Florianu Ertlu in Johannesu Kratzu.

Med dekleti ni več slovenskih predstavnic

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta si z zmago nad rojakinjama Nino in Tajdo Lovšin zagotovili četrtfinalni dvoboj z Julio Wouters in Katjo Stam, ki sta bili nato le za odtenek uspešnejši od naših deklet. V končnici prvega niza sta Nizozemki ohranili zbranost in slavili z 21:19, v drugem sta bili Slovenki boljši vse do končnice, nato pa popustili in še enkrat klonili z 21:19.

"Žal sva izgubili na razliko proti zelo dobrima tekmicama. Škoda je, ker sva vedeli, da sva blizu, ampak sva na koncu malce popustili, zmagovali sva le pol niza. Mislim, da so bile napake na servisu tisto odločilno, kar naju je vrglo s tira," je nastop ocenila Kotnikova.

