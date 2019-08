Neposredno v četrtfinale kar tri slovenske moške dvojice

Prvi dan glavnega dela turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani je v slovenski tabor v moški konkurenci prinesel precej zadovoljstva. Kar tri naše dvojice so se namreč uvrstile neposredno v četrtfinale in se bodo jutri na Kongresnem trgu podale v boj za najvišja mesta.

Z dvema zmagama sta si preboj med osem najboljših dvojic zagotovila Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta bila najprej z 2:0 (10, 15) boljša od Američanov Timothyja Brewsterja in Michaela Boaga, nato sta z 2:0 (19, 14) odpravila še Čeha Davida Lanca in Filipa Habra.

"Najin cilj je biti domov oditi z dvema zmagama, da se rešiva tiste dodatne tekme. Manj kot je tekem, boljše je. Vsekakor sta bila Čeha dobra nasprotnika, ampak midva sva igrala disciplinirano. Mogoče sva tekmo začela slabše, a ostala sva sproščena in zbrana, naredila sva zelo malo napak in tekmo pripeljala nama v prid," je po uvrstitvi v četrtfinale povedal Pokeršnik.

Ugoden razpored

Neposredno med najboljših osem parov sta se prebila tudi Jure Peter Bedrač in Danijel Pokeršnik, ki v prvem krogu nista imela težav z Japoncema Kensukejem Shojem in Masatom Kurasako (21:16, 21:18), v napetem obračunu pa sta nato slavila še nad prvima favoritoma turnirja, Nizozemcema Rubenom Penningo in Jasperjem Bouterjem.

"Za prvo tekmo nama je bil razpored precej naklonjen, nasprotnik ni bil preveč močan in tako sva lahko prišla v igro, a to še ne opravičuje tega, da nisva mogla dati svojega maksimuma. Zmaga nama je prinesla dve možnosti, da prideva do četrtfinala, tako da tudi, če bi to tekmo izgubila, bi imela zvečer še popravni izpit. Se pa pozna, da sva v preteklosti že igrala skupaj, zato se v kočljivih situacijah, npr. v končnicah vidi, ali se s soigralcem dobro poznaš," je bil po tekmi vesel Pokeršnik.

Vesela tudi Boženk in Jakopin

Tudi Tadej Boženk in Vid Jakopin sta v Črnučah razveselila domače navijače. Naša predstavnika sta namreč najprej z 2:0 (17, 18) odpravila Japonca Yusukeja Ishijamo in Katsuhira Shiratorija ter si zatem priigrala še zmago nad Srboma Stefanom Basto in Ivanom Lozićem (21:17, 21:7).

"V tekmo sva vstopila res na vso moč in si zadala, da če to tekmo dobiva, da je za danes to konec in lahko greva počivat. Na srečo sva uspela dobiti prvi niz in nato v drugem hitro povedla, potem sta se Srba nekoliko umaknila in pustila, da se set odpelje do konca in zmaga je šla v najino korist," je pojasnil Boženk.

Naša četrta predstavnika v moški konkurenci, Gašper Plahutnik in Črtomir Bošnjak sta tesno, z 19:21 in 19:21, izgubila z Nizozemcema Meesom Blomom in Yorickom de Grootom, pot v izločilne boje pa sta jima z zmago z 2:0 preprečila Novozelandca Thomas Hartles in Alani Nicklin.

Preberite še: