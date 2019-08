Znana slovenska zasedba: štiri moške in štiri ženske dvojice #foto

To pomeni, da bodo v glavnem delu močnega turnirja slovenske barve zastopale štiri moške in pet ženskih dvojic. Jan Pokeršnik in Nejc Zemljaka, Danijel Pokeršnik in Jure Pete Bedrač, slovenska državna prvaka Tadej Boženk in Vid Jakopin ter Gašper Plahutnik in Črtomir Bošnjak.

Pri dekletih pa Nina in Tajda Lovšin, Katarina Fabjan in Klara Kregar, Katarina Bulc in Nina Zdešar ter peti nosilki turnirja Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik.

Fotogalerija kvalifikacijskih bojev v Športnem parku Ludus v Črnučah (foto: FIVB):

