Slovensko žensko rokometno reprezentanco v nedeljo čaka najpomembnejša tekma v letu 2025. V Boru se bo ob 18. uri s Srbijo na povratni tekmi borila za vozovnico na svetovno prvenstvo, ki bo pozno jeseni potekalo v Nemčiji in na Nizozemskem. Uvodna tekma v Celju se je končala z remijem (29:29), tako da varovanke selektorja Dragana Adžića potrebujejo zmago. "V večjem delu tekme v Celju smo se izjemno dobro odzvali na igro tekmic. Rezerve seveda obstajajo. Sposobni smo igrati še veliko hitreje in Srbkinje omejiti na manjše število doseženih zadetkov," pred pomembnim gostovanjem pravi selektor Dragan Adžić.

Slovenske rokometašice so se s Srbijo, ki so ji po neprepričljivih nastopih na zadnjih tekmovanjih v teh kvalifikacijah na pomoč priskočile štiri izjemno izkušene rokometašice, prvič pomerile v sredo v Celju, kjer se je kvalifikacijski obračun končal z neodločenim izidom 29:29.

"Naša hitra igra je prinesla tudi nekaj napak. Potrebna bo večja osredotočenost pri hitrem začetku napadov s sredine igrišča ter strelih na prazen gol, če se nam bo za to ponudila priložnost," se je pred zadnjim treningom v domovini na sredin dvoboj ozrla vratarka Maja Vojnovič, ki je bila s 14 obrambami ena najboljših slovenskih posameznic sredine tekme.

"V večjem delu tekme v Celju smo se izjemno dobro odzvali na igro tekmic. Rezerve seveda obstajajo. Sposobni smo igrati še veliko hitreje in Srbkinje omejiti na manjše število doseženih zadetkov." Foto: Guliverimage

Verjame, da jih bo polna dvorana še podžgala

"Pred prvo tekmo smo imeli v tem tednu na voljo le po en trening za obrambo in napad. Do druge tekme je na voljo več časa za pripravo, obenem pa tudi nekoliko več časa za počitek, saj je še prejšnji vikend večina naših reprezentantk nastopala na zaključnem turnirju Pokala Slovenije. V Boru pričakujemo sijajen ambient, a ne verjamem, da bo ta negativno vplival na naša dekleta. Prepričan sem, da jih bo, tako kot vedno, le še bolj motiviral," je pred dvobojem za biti ali ne biti dejal selektor Dragan Adžić.

Na prvenstvo pelje zmaga Vstopnico za svetovno prvenstvo si bo zagotovila reprezentanca, ki bo v Srbiji zmagala. V primeru novega remija bo sledilo izvajanje sedemmetrovk v petih serijah. Če tudi po teh zmagovalna ekipa še ne bil bila znana, bi sledilo izmenično streljanje s sedmih metrov.

Sposobne hitrejše igre in omejitve srbskih golov

"V večjem delu tekme v Celju smo se izjemno dobro odzvali na igro tekmic. Rezerve seveda obstajajo. Sposobni smo igrati še veliko hitreje in Srbkinje omejiti na manjše število doseženih zadetkov," je prepričan Črnogorec na slovenski klopi, ki dodaja: "Tekma se bo začela iz izhodiščnega položaja. Srbija ima sijajno ekipo, povratnice pa so pokazale, v kakšni pripravljenosti so. Pri nas je vzdušje še naprej odlično, tudi zdravje nam služi. Verjamem, da smo ob veliki motivaciji na gostovanju sposobni pokazati še več kot v Celju."

"V Celju smo bile enakovredne Srbkinjam in verjamem, da bomo v Boru še boljše. Tekma pred razprodano dvorano bo zagotovo zahtevna." Foto: RZS

Organizatorji tekme v Srbiji so navijačem ponudili brezplačen vstop, kar napoveduje polne tribune tamkajšnje dvorane, ki sprejme okoli tri tisoč obiskovalcev. "V Celju smo bile enakovredne Srbkinjam in verjamem, da bomo v Boru še boljše. Tekma pred razprodano dvorano bo zagotovo zahtevna. Vemo, da bo Srbija imela zaradi polnih tribun igralko več na igrišču, a zaradi tega smo le še dodatno motivirane," so pri Rokometni zvezi Slovenije še povzeli vratarko Vojnovič.

Selektor Adžić bo na pot – slovenski tabor v Srbijo odhaja danes – popeljal 18 igralk, na tekmi jih bo lahko nastopilo 16. V domovini bo ostala le levokrilna rokometašica Ana Jeras, ki je v Celju debitirala v dresu z državnim grbom.