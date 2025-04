Nekdanji dolgoletni kapetan slovenske reprezentance Marko Bezjak bo v novi sezoni 2025/26 prevzel naloge glavnega trenerja Jeruzalem Ormoža, so potrdili odgovorni v prleškem klubu. Ormožani so se marca razšli z dolgoletnim trenerjem Sašem Prapotnikom. Bezjak trenutno v Nemčiji igra za Erlangen.

Po Prapotniku, ki je v prleškem klubu s krajšim vmesnim premorom deloval 23 let, bo ekipo do konca sezone pripeljal trenerski trio Mladen Grabovac, Rok Žuran in Silvo Kirič.

Potem pa bo vlogo ormoškega stratega prevzel Bezjak, ki se bo prvič preizkusil v vlogi trenerja.

Bezjak se po 17 letih vrača domov, v Ormož, kjer je pričel pisati rokometno zgodbo. Leta 2008 je Ormož zamenjal za Velenje, po petih sezonah v dresu Gorenja pa je sledila selitev v Nemčijo.

Zdaj 38-letni Bezjak je najgloblji pečat pustil v nemškem Magdeburgu, za katerega je igral kar deset let, v sezoni 2022/23 pa ga je popeljal do naslova prvaka lige prvakov. V reprezentančnem dresu je leta 2017 s Slovenijo osvojil bron na svetovnem prvenstvu.

Ormožani so se v letošnji sezoni prebili v osmino finala evropskega pokala, v državnem prvenstvu pa se niso uvrstili v ligo za prvaka.

Bezjak je bil pred enim letom kot član hrvaškega prvoligaškega kluba Nexeja iz Našic vpleten v hud incident.

Na vroči tekmi 5. kroga lige za prvaka se je v gneči ob zapisnikarski mizi, potem ko se člani Nexeja niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata, z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića. Ta je potreboval zdravniško pomoč. Hrvaška zveza je takrat Bezjaka kaznovala z 12 mesecev prepovedi igranja.

