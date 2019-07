Svetovna smetana kmalu v Ljubljani "na plaži sredi mesta"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar upata na vrhunski rezultat na domačih tleh. Foto: FIVB

Drugi turnir svetovne serije v odbojki na mivki bo med 1. in 4. avgustom potekal v Ljubljani, v Ludusu v Črnučah in na Kongresnem trgu, kjer bodo "na plaži sredi mesta" zadnja dva dneva izločilni in zaključni obračuni. V nedeljo bo ob 21. uri finale odbojkaric, uro pozneje pa finalna tekma za odbojkarje.