Hat-trick Jančarjeve in Kotnikove, slavje Boženka in Jakopina #foto

S sobotnima finaloma se je v Kranju končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V ženski konkurenci sta še tretjič zapored slavili Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, v moški sta državna prvaka postala Tadej Boženk in Vid Jakopin.

Kranj je konec tedna znova gostil boje za državne naslove v odbojki na mivki. Med dekleti na vrhu nič novega. Tretje leto zapored sta bili najboljši Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik. V finalu sta z 2:1 v nizih strli odpor sestričen Tajde in Nine Lovšin. Prvi niz sta dobili z 21:11, Lovšinovi sta z 21:17 izenačili, v zaključku odločilnega niza pa sta več zbranosti prikazali branilki naslova, ga dobili s 15:13 in še tretjič zapored stopili na vrh zmagovalnega odra.

Tretje mesto sta zasedli Zala Špoljarič in Lana Žužek, ki sta z 2:1 v nizih premagali navezo Klara Kregar – Katarina Fabjan.

Tadej Boženk in Vid Jakopin sta državna prvaka v moški konkurenci. Foto: Urban Meglič/Sportida

Boženk prek lanskega partnerja do naslova

V odsotnosti Jana Pokeršnika in Nejca Zemljaka, ki sta se mudila na turnirju svetovne serije v Edmontonu (nista se uspela uvrstiti v izločilne boje), sta si v finalu nasproti stala lanska prvaka Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik (tokrat je igral s Sergem Drobničem). Na koncu se je veselil prvi, ki je v paru z Vidom Jakopinom slavil z 22:20 in 21:14. Za Boženka je to četrti zaporedni naslov.

Tretje mesto je pripadlo Črtu Bošnjaku in Mihi Plotu, ki sta z 2:1 ugnala Matevža Berka in Andreja Gruta.

Fotogalerija sobotnega dogajanja (Foto: Urban Meglič/Sportida):

