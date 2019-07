Slovenski odbojkarici na mivki peti najboljši na stari celini v konkurenci do 22 let

Slovenski odbojkarici na mivki Nika Bevc in Tajda Lovšin sta na evropskem prvenstvu do 22 let v Turčiji osvojili visoko peto mesto. Naši dekleti sta morali v boju za polfinale priznati premoč Špankama Danieli Alvarez in Marii Belen Carro, ki sta bili uspešnejši tesno, z 21:19 in 21:18.

Nika Bevc in Tajda Lovšin sta v Antalyji dobro odigrali prvi del prvenstva. V skupinskem delu tekmovanja sta Slovenki vknjižili dve zmagi in en poraz. Nad Romunkama Irino-Elizo Kosinski in Sereno-Andreeo Grigore sta slavili z 21:9 in 21:10, brez težav pa sta odpravili še Belgijki Fleur Baens in Janne Devos, z 21:19 in 21:16. Slovenski predstavnici sta v okviru skupine D klonili le proti Francozinjama Clemence Vieira in Pii Szewczyk, ki sta bili boljši z 21:18 in 21:18.

Končni izkupiček, drugo mesto v skupini, je Slovenki popeljal v izločilne boje, med najboljših 24 dvojic. Sledila je zmaga nad Srbkinjama Marijo in Tamaro Miljević, ki sta morali našima odbojkaricama na mivki priznati premoč s 16:21 in 19:21, v osmini finala pa sta Bevčeva in Lovšinova, s 25:23 in 21:17, izločili še Litvanki Jekaterino Kovalskajo in Rugile Grudzinskaite.

Slovenki sta bili blizu uvrstitvi v polfinale in boju za odličja, a sta bili v četrtfinalnem obračunu za odtenek boljši Španki.