Slovenke v Madridu po finale pokala narodov v odbojki na mivki

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki v sestavi Tjaša Kotnik, Maja Marolt, Tajda Lovšin in Živa Javornik bo 13. in 14. maja nastopila v pokalu narodov v Madridu v Španiji in si skušala priigrati uvrstitev v veliki finale, ki bo julija na Portugalskem, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Pokal narodov poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) in v zadnjih letih pridobiva na veljavi, zlasti, ker gre za edino reprezentančno tekmovanje v odbojki na mivki in ker si najboljše reprezentance skozi nastop v pokalu narodov lahko zagotovijo vozovnico za olimpijske igre.

Medtem ko se bo slovenska moška izbrana vrsta v pokalu narodov predstavila 21. in 22. junija v Vilni, kjer se bo v skupinskem delu tekmovanja pomerila z Litvo, Poljsko in Bolgarijo, žensko ekipo prvi nastop čaka že 13. in 14. maja v Madridu.

Tajda Lovšin in Živa Javornik Foto: CEV

Tajda Lovšin in Živa Javornik sta še na poti v Španijo, saj sta še v nedeljo nastopali na turnirju svetovne serije v italijanski Cervii in se veselili bronastega odličja. Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta že v nedeljo prispeli na prizorišče Parque Deportivo Puerta de Hierro v prestolnici Španije v družbi selektorja Tadeja Boženka in že preizkusili tamkajšnjo peščeno podlago.

"Prvi trening smo opravili že včeraj, takoj po prihodu v Madrid. Tjaša in Maja sta dobro pripravljeni, kot dvojica se že dobro poznata, odigrali sta kar nekaj skupnih tekem in mislim, da sta dobro uigrani," je povedal selektor Boženk.

"Popoldne bomo končali priprave, prepričan sem, da bosta s svojim znanjem, izkušnjami in kvaliteto reprezentanci dodali še tisti del, ki ga potrebujemo za odlične rezultate. Na popoldanskem treningu se nam bosta pridružili še Tajda in Živa. Zanju je pomembno, da se po nastopu v Cervii še malo spočijeta in da pridobita nekaj občutka za igrišče. Vsekakor pa v Madrid prihajata z dobro popotnico," je optimističen trener.

Slovenke v skupini E čakata obračuna s Špankami in Madžarkami, kakšen bo vrstni red tekem pa bo znano v večernih urah. Boženk meni, da v tem trenutku to niti ni tako pomembno, v slovenskem taboru se bodo namreč osredotočili na vsake tekmice posebej.

"Nasprotnice že kar dobro poznamo, pogledali smo tudi kar nekaj videoposnetkov. Ekipe so že na prizorišču in jih zato lahko še dodatno spremljamo. Španke so kakovostna ekipa, ki jo poznamo iz svetovne serije in se na nastop pripravljajo že ves teden. Merijo na prvo mesto, kar je glede na to, da so gostiteljice turnirja, tudi edino razumljivo. Madžarke prav tako precej dobro poznamo iz preteklih tekmovanj in proti njim upamo na čim boljše tekme. Ne bi rad preveč napovedoval, a verjamemo v oba naša para, da bosta dala vse od sebe," je dejal selektor Boženk.

Finale pokala narodov, na katerega se bo uvrstila le najboljša reprezentanca iz skupine, bo med 17. in 20. julijem gostil portugalski Espinho.

