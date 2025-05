Tajda Lovšin in Živa Javornik v Cervii do brona

Slovenski odbojkarici na mivki Tajda Lovšin in Živa Javornik sta se na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour v italijanski Cervii veselili bronastega odličja. Slovenski predstavnici sta bili na odločilni tekmi z 2:1 boljši od Madžark Stefanie Kun in Lille Villam.

Lovšin in Javornik sta si že na drugem turnirju svetovne serije v letošnji sezoni priigrali odličje. Po dobrih predstavah v skupinskem delu tekmovanja, v katerem sta uvodoma z 2:1 odpravili Nizozemki Trijntje Veerbeek in Floor Hogenhout ter po dveh izenačenih nizih izgubili proti Čehinjama Martini Maixnerovi in Kylie Neuschaeferovi, sta bili uspešni tudi v izločilnih bojih.

V osmini finala sta bili z 2:1 boljši od Čehinj Anne Pospišilove in Michaele Brinkove, v četrtfinalu pa sta z 21:18 in 21:16 izločili favorizirani Ukrajinki Ino in Irino Mahno.

V nedeljskem polfinalu sta se srečali s še eno češko navezo, Anno in Katerino Pavelkovo, ki sta njun odpor strli po treh nizih.

Slovenki veliko časa za počitek ne bosta imeli, saj bosta s slovensko reprezentanco že v torek nastopili v pokalu narodov. Turnir, na katerem se bodo Slovenke pomerile s Špankami in Madžarkami, bo gostil Madrid.

V Cervii sta sicer nastopila tudi David Renko in Jaka Prevorčnik, ki pa se nista prebila skozi kvalifikacije. V prvem krogu predtekmovanja sta bila od njiju z 2:0 boljša Finca Pyry in Vili Topio.