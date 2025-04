Odbojkarice in odbojkarji na mivki dobili tekmece v ligi narodov

Slovenski reprezentanci v odbojki na mivki bosta tudi v letošnjem letu nastopili v pokalu narodov. Ženske se bodo za nastop v finalu sredi maja merile v Madridu, moške tekmovanje v Litvi čaka junija. Danes sta reprezentanci dobili tekmece, Slovenke se bodo merile s Španijo in Madžarsko, Slovenci pa z Litvo, Poljsko in Bolgarijo.

Pokal narodov poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (Cev) in v zadnjih letih pridobiva na veljavi, še posebej, ker gre za edino reprezentančno tekmovanje v odbojki na mivki in ker si najboljše reprezentance skozi nastop v pokalu narodov lahko zagotovijo vozovnico za olimpijske igre.

V sezoni 2025 bodo na peščeno podlago prve stopile slovenske odbojkarice, ki jih nastopi v skupini E čakajo 13. in 14. maja. Slovenke se bodo v Madridu pomerile s Špankami in Madžarkami, v finale, ki se bo med 13. in 23. junijem odvijal na Portugalskem, pa se bo uvrstila le najboljša reprezentanca iz vsake od sedmih skupin. Portugalke imajo kot gostiteljice nastop že zagotovljen.

Tudi v moški konkurenci Portugalcem ne bo potrebno v kvalifikacije, ki bodo prav tako potekale v sedmih skupinah. Slovenskim odbojkarjem je žreb namenil skupino D v Vilniusu, kjer bodo 21. in 22. junija igrali proti Litvi, Poljski in Bolgariji.

Foto: Aleš Oblak

Vključevanje mlajših

V slovenskem taboru se po besedah selektorja Tadeja Boženka, ki izbrano vrsto vodi četrto leto, prve priložnosti za dokazovanje že veselijo: "Pokal narodov je zelo dobra priložnost, da lahko spremljamo naši reprezentanci v odbojki na mivki in se primerjamo s konkurenco. Po dogovorih z vodstvom OZS bomo v novem ciklu skušali v proces dela vključevati tudi mlajše igralke in igralce ter jim s tem ponudili priložnost za razvoj, dokazovanje in pridobivanje izkušenj."

Boženk, ki bo reprezentanco sestavil po pogovoru z vsemi igralkami in igralci s širšega spiska, dodaja: "V Madrid in v Vilnius bomo šli s ciljem, da si zagotovimo uvrstitev v finale in da hkrati vidimo, kam v tem trenutku po kakovosti sodimo. Ni še znano, s kakšnimi reprezentancami bodo nastopili naši tekmeci, a predvidevam, da se bodo v marsikateri ekipi odločili za pomlajevanje."