Fabio Soli, ki v letošnji sezoni vodi Itas Trentino, in je na mestu selektorja moške članske reprezentance nasledil romunskega strokovnjaka Gheorgheja Cretuja, ki je slovensko moško reprezentanco vodil med leti 2022 in 2024, je objavil širši seznam reprezentantov za prvi del sezone.

Seznam je mešanica izkušenih reprezentantov ter domačih odbojkarjev, ki igrajo v prvi slovenski odbojkarski ligi, manjkajo pa štirje do zdaj standardni člani prve postave dolgoletni prvi libero Jani Kovačič, pa tudi Klemen Čebulj, Gregor Ropret in Alen Pajenk. Nekateri so pred časom izrazili željo, da bi izpustili uvodni del reprezentančne sezone.

Na seznam so tako uvrščeni standardni člani izbrane vrste Dejan Vinčič, Uroš Planinšič, Tine Urnaut, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko, Tonček Štern, Nik Mujanović, Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, Gregor Pernuš, ki igra v Nemčiji, ter člani vodilnih klubov prve slovenske odbojkarske lige. Med izbranci so namreč tudi člani ACH Volleyja Ljubljana Nejc Najdič, Matej Kök, Klemen Šen, Luka Marovt, Jošt Kržič, Janž Janez Kržič in Žiga Kumer ter Vid Ranc in Grega Okroglič iz kanalskega Alpacema ter odbojkarji mariborskega i-Venta Jaka Sešek, Miha Fink in Urban Toman.

Na seznamu manjka nekaj standardnih članov, med temi Jani Kovačič in Gregor Ropret. Foto: Reuters

Pred moško člansko odbojkarsko reprezentanco je letos precej izzivov. Na Filipinih izbrano vrsto septembra čaka nastop na svetovnem prvenstvu, pred tem pa tudi nastopi v ligi narodov. Ta se bo za slovensko izbrano vrsto začela s turnirjem v Riu de Janeiru, kjer bodo poleg Slovencev med 11. in 15. junijem igrale še reprezentance Kube, ZDA, Brazilije, Irana in Ukrajine.

Sledil bo turnir v Burgasu (Bolgarija) z reprezentancami Slovenije, Bolgarije, Francije, Japonske, Turčije in Ukrajine. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji odbojke v Sloveniji, saj bo tretji turnir potekal v Ljubljani, in sicer med 16. in 22. julijem. V Ljubljano poleg svetovnih prvakov Italijanov prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenski odbojkarji se bodo na pripravah za nove reprezentančne izzive zbrali 6. maja v Ljubljani.

Reprezentanca Slovenije: Podajalci: Dejan Vinčić (Alpacem Kanal), Nejc Najdič (ACH Volley Ljubljana), Gregor Pernuš (SWD Powervolleys Düren), Uroš Planinšič (Lycurgus Volleyball) Korektorji: Tonček Štern (Ziraat Bankasi), Jaka Sešek (OK i-Vent Maribor), Nik Mujanović (Stade Poitevin) Srednji blokerji: Jan Kozamernik (Itas Trentino), Jošt Kržič (ACH Volley Ljubljana), Sašo Štalekar (ACH Volley Ljubljana), Miha Fink (OK i-Vent Maribor), Janž Janez Kržič (ACH Volley Ljubljana) Prosti igralci: Žiga Kumer (ACH Volley Ljubljana), Grega Okroglič (Alpacem Kanal), Urban Toman (OK i-Vent Maribor) Sprejemalci: Tine Urnaut (Wolfdogs Nagoya), Matej Kök (ACH Volley Ljubljana), Rok Možič (Rana Verona), Žiga Štern (SKRA Belchatow), Klemen Šen (ACH Volley Ljubljana), Luka Marovt (ACH Volley Ljubljana), Rok Bračko (Paris Volley), Vid Ranc (Alpacem Kanal)

Preberite še: