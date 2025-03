Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke so se v preteklem tednu v državnih prvenstvih širom Evrope in v Aziji znova izkazali. V Italiji sta tako Jan Kozamernik kot Rok Možič dosegla zmagi v 22. krogu prvenstva.

Jan Kozamernik je za Itas Trentino dosegel deset točk in še vedno drži vrh prvenstvene lestvice z enakim številom točk (57), kot jih je zbrala tudi ekipa Perugie. Tokrat je s soigralci v treh nizih odpravil ekipo Padove. Rok Možič je v dresu Rane Verone v statistiko vpisal 19 točk, od tega 16 z napadom, dve z blokom, eno pa s servisom, ter se veselil zmage po petih nizih proti ekipi Gioiella Prisma Taranto. Verona je v italijanskem prvenstvu trenutno na četrtem mestu.

V Parizu sta bila med najbolj razpoloženimi na igrišču prav slovenska reprezentanta Nik Mujanović in Rok Bračko. Prvi je prispeval 19 točk (17 z napadom, po eno s servisom in blokom), Bračko pa je tekmo zaključil s 14 točkami (8 z napadom, 2 s servisom, 4 z blokom). To vseeno ni bilo dovolj za zmago, saj se je po petih nizih veselil Chaumont. Je pa novo zmago vknjižil klub Volley Club de Valenciennes Žane Zdovc Sporer.

Klemen Čebulj Foto: Reuters Na Poljskem je bil pretekli konec tedna na sporedu slovenski derbi. Nasproti sta stali ekipi Asseco Resovia Rzeszow in PGE Giek Skra Belchatow. Veselila sta se Klemen Čebulj in Gregor Ropret v dresu Resovie Rzeszowa, ki je bil boljši s 3:0, Čebulj pa je k zmagi prispeval 12 točk. Na drugi strani je za ekipo Belchatowa Žiga Štern dosegel točko.

Saša Planinšec je za ekipo PGE Grot Budowlani Lodž prispevala sedem točk, s soigralkami pa so trenutno na tretjem mestu v poljskem državnem prvenstvu. V Turčiji Ziraat Bankasi še naprej kraljuje in nadaljuje niz neporaženosti. K zmagi po treh nizih nad Galatasarayjem je Tonček Štern dodal osem točk.

Nekoliko slabše gre trenutno njegovemu nekdanjemu klubu v grškem prvenstvu. Olympiacos je namreč zabeležil nov poraz, tokrat z 0:3 proti ekipi A.O. Foinikas Sirou. Kljub porazu pa Alen Pajenk in soigralci ostajajo na drugem mestu v prvenstvu, za vodilnim Panatinaikosom zaostajajo za osem točk.

Vnovič je v Švici odlično igrala Selena Leban, ki je bila z 20 točkami najučinkovitejša igralka Lugana. V Romuniji so odbojkarice vstopile v drugo fazo prvenstva. Tako Mirta Velikonja Grbac (12 točk) v dresu Dinama iz Bukarešte kot Anja Mazej v ekipi CSO Voluntari 2005 sta zabeležili zmagi. V Rusiji je Eva Pavlović Mori k zmagi Zarečja Odintsovo prispevala dve točki.

Dober izplen so imeli slovenski reprezentanti tudi v Aziji. Eva Zatković se je na Kitajskem v boju za tretje mesto v dresu Liaoning Tengda Sports Cluba na prvi tekmi veselila zmage s 3:2. Na Japonskem je Tine Urnaut v dresu Nagoje dosegel dve zmagi s 3:1 oziroma s 3:2 poti predstavnikom Hirošime, dosegel pa je 12 in 7 točk. Nika Marković je imela s Saitamo polovičen uspeh na tekmi proti Osaki. Na prvi so izgubile po treh nizih, druga pa se je končala z zmago s 3:1. Slovenska reprezentantka je bila razpoložena, saj je na prvi tekmi dosegla 14 točk z napadom, na drugi pa jih je v statistiko vpisala deset (osem z napadom, dve z blokom).