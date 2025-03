Za Mujanovića in Roka Bračka, ki sta to sezono prikazala dobre igre v pariškem dresu, se je francosko državno prvenstvo končalo po rednem delu. Pariz je namreč izpadel iz napredovanja v končnico, kjer nastopa osem najvišje uvrščenih ekip lestvice rednega dela, klub iz francoske prestolnice pa je s 27 točkami obstal na devetem mestu.

A za 20-letnega slovenskega korektorja Mujanovića s tem nastopov v Franciji še ni konec, saj se mu je ponudila priložnost, da zaigra v dresu ekipe Alterna. Ekipa je namreč izkoristila možnost okrepitve iz medicinskih razlogov in angažma igralca iz kluba, ki je obstal v rednem delu.

"Bil sem zelo presenečen, ko sem dobil novico, da se zanimajo zame in mojo pomoč do konca sezone. Mislim, da je to enkratna priložnost, saj bom lahko igral dlje na visoki ravni in izkusil tekme, na katerih je večji pritisk kot morda v času rednega dela sezone," je za odbojkarsko zvezo Slovenije povedal eden najučinkovitejših igralcev rednega dela prvenstva Mujanović.

Preberite še: