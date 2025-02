Finalna turnirja na Kitajskem in Poljskem

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je odločila, da bo finalni turnir moške lige narodov potekal na Kitajskem v Ningboju, ženske pa v poljskem Lodžu. Turnir za odbojkarje bo potekal med 30. julijem in 3. avgustom, za odbojkarice pa med 23. in 27. julijem.

Letos bo slovenska moška odbojkarska reprezentanca petič nastopila v elitni ligi narodov pod okriljem FIVB. Lani so slovenski odbojkarji finalni turnir končali na četrtem mestu. V letošnji izvedbi se bo za mesto med najboljšimi osmimi ekipami potegovalo 18 reprezentanc.

Za slovensko izbrano vrsto se bo liga narodov začela v Riu de Janeiru, kjer bodo poleg Slovencev med 11. in 15. junijem igrale še reprezentance Kube, ZDA, Brazilije, Irana in Ukrajine. Sledil bo turnir v bolgarskem Burgasu z reprezentancami Slovenije, Bolgarije, Francije, Japonske, Turčije in Ukrajine.

Tretji turnir bo potekal v Ljubljani med 16. in 22. julijem. Ob svetovnih prvakih Italijanih in Slovencih bodo udeleženci še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.