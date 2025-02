Slovenska moška odbojkarska reprezentanca ima novega selektorja. To je postal 45-letni italijanski strokovnjak Fabio Soli, ki je z Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še dve leti, so sporočili iz OZS.

Romuna Gheorgheja Cretuja, ki je slovensko moško reprezentanco vodil med letoma 2022 in 2024, bo na čelu članske izbrane vrste nasledil italijanski strokovnjak Fabio Soli. Novi selektor trenutno vodi ekipo Trentino Volley, za katero igra reprezentant Jan Kozamernik in s katero sta v sezoni 2023/24 osvojila elitno ligo prvakov, so sporočili iz OZS.

Pri tej so se po dobrih dveh letih dela z Romunom in kratkem obdobju z Avstralcem Markom Lebedewom znova odločili za italijanskega trenerja. Pred tem sta reprezentanco vodila Andrea Giani in Alberto Giuliani.

Soli je po igralski karieri, ki jo je v celoti preživel v domači Italiji, trenersko pot začel v sezoni 2011/12 kot pomočnik trenerja v Casa Modeni. Že naslednjo sezono ga je pot vodila v tujino, kjer je kot glavni trener prevzel vodenje ekipe Fenerbahče Grundig, nato pa v istem klubu deloval tudi kot pomočnik trenerja. Prvi stik z vodenjem reprezentance je imel v sezoni 2014, ko je postal pomočnik trenerja italijanske ženske reprezentance, v kateri je deloval dve leti.

Soli je trenutno trener italijanskega kluba Itas Trentino Volley, s katerim je lani osvojil ligo prvakov. Za klub igra slovenski srednji bloker Jan Kozamernik. Foto: Guliverimage

V sezoni 2014/15 je bil glavni trener ekipe Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, nato pa v enaki vlogi vodil še ekipe Bunge Ravenna, Vero Volley Monza in Top Volley Cisterna.

V letih 2022 in 2023 se je preizkusil kot selektor estonske moške reprezentance, v sezoni 2023/24 pa prevzel italijanskega prvoligaša Itas Trentino, s katerim je lani osvojil elitno ligo prvakov, so še zapisali pri OZS.

Pred septembrskim svetovnim prvenstvom še liga narodov, tudi v Sloveniji

Pred moško člansko odbojkarsko reprezentanco je letos kar nekaj izzivov. Znova bodo nastopili v ligi narodov (VNL), ki jih bo za uvod peljala na turnir v Rio de Janeiro, kjer bodo poleg Slovencev med 11. in 15. junijem igrale še reprezentance Kube, ZDA, Brazilije, Irana in Ukrajine.

Slovenski odbojkarji so lani premierno zaigrali na olimpijskih igrah in zasedli peto mesto. Na odgovor na vprašanje, kdo vse od lanske zasedbe bo v reprezentančnem pogonu tudi letos, bo treba še nekoliko počakati. Foto: Guliverimage

Sledil bo turnir v bolgarskem Burgasu z reprezentancami Slovenije, Bolgarije, Francije, Japonske, Turčije in Ukrajine.

Na svoj račun bodo drugo leto zapored prišli tudi ljubitelji odbojke v Sloveniji, saj bo tretji turnir potekal v Ljubljani, in sicer med 16. in 22. julijem. V Ljubljano ob svetovnih prvakih Italijanih prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.

Septembra Slovence čaka svetovno prvenstvo na Filipinih.

Na to, kako bo videti slovenska zasedba v novi sezoni, bo treba še počakati. Nekateri odbojkarji so napovedali, da si bodo najverjetneje vzeli (delni) reprezentančni odmor.