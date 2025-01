Gheorghe Cretu ne bo več selektor slovenskih odbojkarjev

Romunski odbojkarski trener Gheorghe Cretu v prihodnosti ne bo več vodil slovenske moške reprezentance. Vodenje je prevzel dobra dva tedna pred sogostiteljstvom svetovnega prvenstva avgusta 2022, jo na SP vodil do četrtega mesta, naslednje leto na evropskem prvenstvu do brona, lani pa so Slovenci prvič zaigrali na olimpijskih igrah in zasedli peto mesto, v ligi narodov pa četrto.

Po olimpijski epizodi je Cretuju potekla pogodba, predsednik OZS Metod Ropret je pred meseci dejal, da se pogovarjajo o prihodnosti, a podaljšanja tokrat ne bo, je za EkipoSN potrdil generalni sekretar zveze Gregor Humerca.

Foto: Reuters

"Pogodbe preprosto nismo podaljšali. Menimo, da je bolje, da reprezentanca dobi novo kri, če se tako izrazimo. Na vidiku so pomladitve oziroma vključitev mladih igralcev v izbrano vrsto. Informacij o tem, kdo od starejših igralcev bo še nosil reprezentančni dres, še nimamo. Glede na to, da smo se odločili za pomladitev, smo sprejeli tudi odločitev, da je po treh letih treba osvežiti tudi mesto selektorja. Gremo v to smer. Za zdaj se še nismo odločili glede novega selektorja moške reprezentance," je Humerca potrdil, da bo reprezentanca dobila novega selektorja in da se obeta pomladitev izbrane vrste.

V poljskih medijih je bilo v zadnjih dneh zaslediti, da naj bi se Cretu, ki ni poceni, kmalu poslovil tako od poljskega prvoligaša Skra Belchatow, ki mu ne gre po željah, kot tudi od slovenske reprezentance. Prav tako Poljaki špekulirajo, da naj bi prevzel vodenje srbske reprezentance.