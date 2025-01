Začenja se v Črnučah, Kamničani gostijo Mariborčane, ACH Volley v Kranju

Potek drugega dela

V drugem delu prvenstva so ekipe iz 1A. DOL in 1B. DOL razdeljene v tri skupine, v modro, zeleno in rdečo. V vsaki od skupin poteka dvokrožna liga. V modri je prvih šest ekip prvega dela 1A. DOL, ki se med seboj merijo za čim boljše izhodišče v četrtfinalu. V zeleni sta sedmouvrščeno in osmouvrščeno moštvo rednega dela 1A. DOL ter prvi, drugi, tretji in četrti iz 1B. DOL po prvem delu. Prva dva iz zelene skupine se po drugem delu uvrstita v četrtfinale. V rdeči skupini so peti, šesti, sedmi in osmi iz 1B. DOL po prvem delu, ti se med seboj merijo za obstanek med prvoligaško druščino. Najboljši dve ekipi bosta obstali v prvoligaški konkurenci, tretjeuvrščeno zasedbo pa čakajo še dodatne kvalifikacije.