Kamničanke in Mariborčanke do zmage z izgubljenim nizom, Šempetranke na tretje mesto

Calcit Volley in OTP banka Branik, vodilni ekipi ženskega državnega odbojkarskega prvenstva, sta v drugem krogu modre skupine zabeležili novi zmagi, obe pa sta izgubili niz. Kamničanke so ga oddale GEN-I Volleyju, Mariborčanke pa Luki Kopru, ki se je favorizirani ekipi dobro upiral tudi v četrtem nizu, izgubil ga je s 24:26.

Državne in pokalne prvakinje iz Kamnika so tekmo nekoliko zaspano začele, za kar so jih Novogoričanke kaznovale. Odločilno prednost so si priigrale po izidu 19:19, za to pa imata največ zaslug obramba ter Polona Frelih, ki je prevzela odgovornost in uspešno zaključevala napade.

A Brunu Najdiču je v nadaljevanju uspelo varovanke zbuditi, zaigrale so precej bolje, tekmicam v naslednjih treh nizih niso ponudile nobene možnosti več, vse tri nize so zanesljivo dobile. Nika Grbavica je dosegla 22 točk, Maša Pucelj jih je dodala 17, Sara Hutinski se je izkazala s štirimi bloki.

"Izgubljeni uvodni niz je moja krivda, ker smo v tem tednu nekoliko manj trenirali, posledica tega je bila, da smo nekoliko premehko začeli tekmo. Z malce sreče bi se morda že ta niz na koncu obrnil v našo korist, sem pa zadovoljen, kako so se v nadaljevanju tekme dekleta odzvala. Vse preostale tri nize so igrale na visoki ravni, kakršno bi si želel že v prvem nizu, toda ne glede na vse, zmaga ni bila vprašljiva. Je pa tekma še enkrat pokazala, da ko smo stoodstotni, igramo dobro in nas je lepo gledati, ko pa smo na 80, 90 odstotkih, imamo hitro težave," je po tekmi dejal Najdič.

Mariborčanke so se veselile zmage s 3:1 nad Koprčankami. Foto: Aleš Fevžer

Dlje kot Novogoričanke v Kamniku so favoritinjam v Mariboru grozile Koprčanke. Izenačile so na 1:1, niso pa bile daleč, da bi izenačile še drugič. V četrtem nizu so še vodile z 21:19, nato pa so domače dosegle štiri točke zapovrstjo, Nika Milošič je v tej seriji prispevala blok, Ronja Štampar pa as. Gostjam je še uspelo izenačiti na 24:24, toda razpoložena Iza Mlakar presenečenja ni dovolila. Mlakar je dosegla 30 točk, Milošič je v statistiko vpisala šest blokov.

Na lestvici se je zgodila spremembe na tretjem mestu. Po porazu Koprčank so jih prehitele Šempetranke, ki so v gosteh gladko premagale Ankaran. Gostiteljice so storile preveč napak, da bi se lahko bolj enakovredno borile s Savinjčankami.

1. DOL, ženske, drugi del, 2. krog: Sobota, 18. januar

Lestvica, modra skupina 1. Calcit Volley 16 tekem - 44 točk

2. OTP banka Branik 16 - 40

3. SIP Šempeter 16 - 30

4. Luka Koper 16 - 28

5. GEN-I Volley 16 - 19

6. Ankaran 16 - 12 Lestvica, zelena skupina 1. Radol'ca Volley 2 - 15

2. TPV Volley NM 2 - 12

3. Formis 2 - 8

4. Grosuplje 2 - 8

5. Visit Braslovče 2 - 7

6. Weiler Volley Zreče 2 - 1

