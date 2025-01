Krka vzela set ACH Volleyju, Mariborčani končali zmagoviti niz Kanalcev

Državno odbojkarsko prvenstvo se je prevesilo v drugi del tekmovanja. V njem so ekipe iz 1A DOL in 1B DOL razdeljene v tri skupine, v vsaki od njih se bo odvijala dvokrožna liga. V modri skupini igra najboljših šest ekip prvega dela 1A. Vodilni ACH Volley je pri Krki zmagal s 3:1, Mariborčani so končali niz štirih zmag drugega Alpacem Kanala, premagali so ga s 3:0, brez izgubljenega seta so Kamničani premagali Triglavane.