"V primerjavi s prvim turnirjem nismo imeli enake energije in pristopa do odbojke. Sem smo prišli po težkem tednu doma, z veliko bolnimi igralci. A še preden smo igrali prvo tekmo s Turki, smo se dogovorili, da se bomo spopadli s tem izzivom, da moramo vse skupaj vzeti kot priložnost. Mislim, da te priložnosti nismo izkoristili in da nisem videl ekipe, ki bi se borila skozi ves teden," je po zadnji tekmi drugega turnirja lige narodov v Bolgariji, na kateri so Slovenci z 0:3 izgubili z Japonci, dejal selektor Fabio Soli. Njegovi varovanci bodo med 16. in 20. julijem v Stožicah gostili tretji turnir, na katerem si bodo poskušali zagotoviti vstopnico med osmerico, ki bo igrala na zaključnem turnirju na Kitajskem.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je drugi turnir lige narodov odprla z zmago nad Turčijo, sledili pa so trije porazi proti Bolgarom, Francozom in Japoncem. Če so bili Slovenci, ki se morajo v ligi narodov znajti brez nekaterih standardnih članov (Klemen Čebulj, Alenk Pajenk, Gregor Ropret), drugi turnir pa sta izpustila še oboleli kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern, po prvem turnirju s tremi zmagami med prvimi štirimi reprezentancami, pa so po drugem zdrsnili z mest (osmerica), ki vodijo na zaključni turnir.

"Tekme nismo začeli dovolj energično, a smo se dogovorili, da si bomo poskušali pomagati z glavo in se boriti. Da bomo poskušati biti natančni pri našem sistemu igre, a nam je to uspelo le v nekaterih delih tekme in to mi s strani ekipe ni bilo všeč. V tretjem nizu sem na igrišče poslal oba korektorja, a sem s tem ekipo morda postavil pred preveliko odgovornost. A ne gledam rad, kako ekipa pada, in raje poizkušam kaj drugačnega. Le če bomo šli iz cone udobja, bomo napredovali in lahko ostajali na najvišji ravni," je po zadnji tekmi v Bolgariji in porazu z Japonsko v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Fabio Soli.

Jan Kozamernik po porazu z Japonsko (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Vse ekipe igrajo v podobnem ritmu"

Začasni kapetan Jan Kozamernik po zadnjem porazu ni iskal izgovorov zaradi napornega urnika. "Mislim, da se ne smemo zatikati ob to, da je to tretja tekma zapored, konec koncev vse ekipe igrajo v podobnem ritmu. Tukaj ne smemo iskati nekih izgovorov. Mislim, da smo vsaj na začetku danes dobro stali na igrišču, nato pa nam je v ključnih trenutkih padla osredotočenost. Ravno v teh trenutkih bi morali odigrati bolj zbrano in mislim, da je to ključna stvar, ki jo je videti. Te tekme je treba izkoristiti kot nabiranje izkušenj, sploh za tiste, ki v preteklosti niso veiko igrali. Mislim, da je to nek popoln trenutek in da je treba stvari vzeti pozitivno, čeprav rezultati niso taki, kot smo si želeli."

"Zelo sem razočaran nad današnjim pristopom. Nismo odigrali tako, kot smo se pred tekmo dogovorili, in na koncu ne preostane drugega, kot da te nasprotnik povozi, tako kot so nas danes povozili Japonci. Pred nami je še domač VNL turnir, na katerem bomo lovili možnosti za uvrstitev na zaključni turnir. Čaka nas še veliko dela, ampak verjamem, da nam lahko uspe," pa je misli po tekmi z Japonsko strnil Gregor Okroglič.

Foto: VolleyballWorld

"Čas moramo dobro izkoristiti, delati moramo na določenih stvareh, z vsemi igralci in ekipno analizirati"

Slovenci bodo imeli zdaj dva tedna časa za pripravo na domač turnir v Stožicah (od 16. do 20. julija), na katerem se bodo poskušali vrniti nazaj med osmerico in si s tem zagotoviti napredovanje na zaključni turnir. Njihovi tekmeci bodo ob Italijanih še Nizozemci, Srbi in Kanadčani. Zadnje tri reprezentance so za zdaj zbrale najmanj zmag.

"V primerjavi s prvim turnirjem nismo imeli enake energije in pristopa do odbojke. Sem smo prišli po težkem tednu doma, z veliko bolnimi igralci. A še preden smo igrali prvo tekmo s Turki, smo se dogovorili, da se bomo spopadli s tem izzivom, čeprav z nami ni nekaterih pomembnih članov ekipe, in da moramo vse skupaj vzeti kot priložnost in ne kot nekaj, nad čimer bi se pritoževali. Mislim, da te priložnosti nismo izkoristili in da nisem videl ekipe, ki bi se borila ves teden. Čas do tretjega turnirja moramo dobro izkoristiti, delati moramo na določenih stvareh, z vsemi igralci in ekipno analizirati naš položaj. Verjamem v to, da so v vseh težkih trenutkih tudi priložnosti, ki jih lahko izkoristiti," v julij pogleduje Soli.

Foto: VolleyballWorld

"Upam, da se predstavimo v boljši luči"

Tudi Kozamernik upa, da se bodo pred domačimi gledalci predstavili z boljšimi igrami: "Poslavljamo se s tremi porazi, ki kar zelo bolijo. Zagotovo si nismo želeli takšnega razpleta tega turnirja. Želim si, da bi znali iz tega pobrati izkušnje in zrasti do naslednjega turnirja. Upam, da bomo zdaj 14 dni izkoristili na pravi način, si jih zamislili kot neke priprave in se na domačem turnirju predstavili v veliko boljši luči."