Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugem turnirju lige narodov v Burgasu zašla v krizo. Po uvodni zmagi nad Turčijo je izgubila še tretjo zaporedno tekmo, po Bolgariji in Franciji jo je premagala še Japonska. In to gladko s 3:0 (25, 15, 16).

Slovenci so proti vedno neugodni Japonski, ki ji prav tako kot Slovencem v Burgasu manjka nekaj odličnih, izkušenih igralcev, pokazali najslabšo predstavo v letošnji ligi. Sprejem ni bil na dovolj visoki ravni, prav tako organizacija igre, tudi napak v napadu je bilo preveč.

Slovenija : Japonska 0:3 (-25, -15, -16) Arena Burgas, sodnika: Michlic (Poljska), Dobrev (Bolgarija). Slovenija: T. Štern 3, Planinšič 1 (1 as), Kozamernik 6 (2 asa, 2 bloka), Marovt 2, Bračko 1, Vinčić, Štalekar 5 (3 bloke), Okroglič, Kovačič, Možič 7 (1 blok), Mujanović 16 (1 blok), Kržič 1, Najdič, Šen 1.



Japonska: Miyaura 17 (2 asa, 1 blok), Otsuka 15, Oya, Tomita 13 (2 asa), Ogawa, Murayama, Nishiyama, Eiro 2 (1 blok), Soshi, Larry 4 (1 blok), Yamazaki, Miwa, Sato 7 (2 asa, 1 blok), Goto.

Kljub vsemu pa so tudi tokrat imeli svojo priložnost, in sicer v prvem nizu, ki bi lahko reči obrnili drugače. Izbranci Fabia Solija so hitro zaostali za pet točk (7:12), se potem približali na točko zaostanka, pri izidu 19:23 pa so bili spet v izgubljenem položaju. Toda z dobrimi servisi Jana Kozamernika in blokom Saše Štalekarja so se približali na 22:23, nato pa še ubranili dve zaključni žogi, drugo z asom organizatorja igre Uroša Planinšiča. Nik Mujanović jim je priboril zaključno žogo, a nato to tudi pokvaril, po izidu 25:25 sta bili usodni dve njegovi napaki.

Slovenci so v uvodnem nizu vodili s 25:24. Foto: VolleyballWorld

Po asu Kozamernika zadišalo po zasuku, a ...

Tudi v drugem in tretjem nizu so Solijevi varovanci hitro zaostali, v drugem niso imeli nobenih možnosti, v tretjem, v katerem je selektor v igro poslal Tončka Šterna, Janeza Janža Kržiča, Klemna Šena, že v drugem pa je zaigral tudi veteran na podajalskem mestu Dejan Vinčić, pa se je vendarle pojavilo krajše upanje za zasuk. Po zaostanku šestih točk so nekaj časa kazali boljšo energijo, se po asu Jana Kozamernika približali na 12:15, a pozitivna energija je hitro izginila, nekaj slabih sprejemov je dovolj, da so izgubili voljo in niso več nudili pravega odpora.

Japonci so se izkazali za premočnega tekmeca. Foto: VolleyballWorld

Po treh zaporednih porazih in skupno štirih Slovenci ob ravno toliko zmagah niso več na mestih, ki vodijo na zaključni turnir (nanj se uvrsti osem najboljših ekip po treh turnirjih). Tega si bodo morali izboriti na turnirju v Ljubljani, ki bo med 16. in 20. julijem. V Stožicah jih čakajo tekme s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo.

Liga narodov, 29. junij: Lestvica lige narodov