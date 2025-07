V ženskem delu teniškega Wimbledona obeta vrsto zanimivih dvobojev. Zagotovo bo izstopal dvoboj med Danielle Collins in Igo Swiatek.

Na osrednjem igrišču All England Cluba se obeta pravi teniški spektakel, kjer bo v glavni vlogi nepopustljiva Danielle Collins, ki je v drugem krogu izločila našo Veroniko Erjavec. Američanka pa zna s ciničnim nasmeškom na obrazu sprovocirati tudi občinstvo, to je nazadnje pokazala na OP Avstralije.

Tokrat ji bo nasproti stala Iga Swiatek, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, a na sveti travi se ni prebile dlje kot do četrtfinala. Poljakinja velja za kraljico peska, a v Rimu ji je prav Collins pokvarila načrte in jo izločila na njeni najljubši podlagi. Igralki se že zelo dobro poznata. Do zdaj sta odigrali devet dvobojev, izid v zmagah pa je 7:2 za Swiatek.

Na delu bo tudi Barbora Krejčíková, branilka lanskega prestižnega turnirja. Čeprav v London ni prišla najboljši formi, se prebija iz kroga v krog. Tokrat jo čaka malce težja naloga. Nasproti ji bo stala Emma Navarro, deseta nosilka turnirja, ki je že v prvem krogu pod hladno prho poslala legendarno Petro Kvitovo. Bo izločila še eno Čehinjo?

Zanimiv dvoboji, 3. krog: Iga Swiątek (Pol/8) – Danielle Collins (ZDA)

Mirra Andreeva (Rus/7) – Hailey Baptiste (ZDA)

Barbora Krejčikova (Češ/17) – Emma Navarro (ZDA/10)

Clara Tauson (Dan/23) – Elena Rybakina (Kaz/11)

