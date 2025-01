Zdajšnji trener SKRA Belchatowa v poljski ligi je vodenje slovenskih odbojkarjev prevzel pred svetovnim prvenstvom leta 2022, ko je bil hitra rešitev po odhodu avstralskega strokovnjaka Marka Lebedewa.

Slovencem je pomagal do četrtega mesta na SP, leta 2023 pa do brona na evropskem prvenstvu in sedmega mesta v ligi narodov. Lani je Slovenija v ligi narodov končala na četrtem mestu, na olimpijskih igrah pa je bila peta.

"Izpolnil je naše skupne cilje"

"Rad bi poudaril, da smo Gheorgheju izredno hvaležni, da je reprezentanco prevzel v za nas najtežjem in najpomembnejšem obdobju. Izpolnil je naše skupne cilje, saj je ekipa pod njegovim vodstvom odlično nastopila na svetovnem prvenstvu, osvojila novo odličje na evropskih prvenstvih, dosegla izjemne rezultate v ligi narodov, še posebej pa je treba izpostaviti glavni cilj – uvrstitev na olimpijske igre v Parizu in končno peto mesto. Še enkrat bi se mu rad zahvalil za vse, kar nam je dal, a moramo se zavedati, kakšen je profesionalni šport. Včasih se poti razidejo. Prepričan sem, da je Gheorghe pri nas preživel lepo obdobje svoje trenerske poti, razhajamo se v prijateljskih odnosih in kdo ve, kaj še prinese prihodnost," so zapisali na krovni zvezi.

Pestra sezona

Slovenski odbojkarji, ki na svetovni lestvici trenutno zasedajo četrto mesto in zaostajajo le za Poljsko, Francijo in ZDA, bodo v letu 2025 najprej nastopili v ligi narodov, na tretjem turnirju tudi pred svojimi navijači v Stožicah. V drugem delu reprezentančne sezone jih čaka še svetovno prvenstvo na Filipinih.

