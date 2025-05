Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odpotovala v Francijo, kjer jo v Toulousu čakajo pripravljalne tekme pred začetkom sezone zlate evropske lige. Selektor Alessandro Orefice je z začetkom priprav zadovoljen, ob tem pa opozarja, da bo zahteval resnost in prisotnost deklet na naslednjem zboru v Kranjski Gori, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Reprezentančne aktivnosti so Slovenke začele v začetku maja, ko so se zbrale v Kranjski Gori. Tam je pod vodstvom selektorja Alessandra Oreficeja treniralo 18 igralk, ki so se pripravljale na prvi izziv letošnje sezone. Selektor je na priprave v Francijo popeljal 15 igralk, medtem ko so tokrat doma ostale Ajda Gornjec Hodnik, Selena Leban in Živa Labinjan. Kot zadnja se je ekipi pridružila izkušena Eva Pavlović Mori, so sporočili iz OZS.

"S strokovnim štabom se dobro poznamo in točno vemo, kako usklajevati tehnični in telesni del priprav." Foto: OZS "Po klubski sezoni smo se morali znova prilagoditi sistemu reprezentance. Igralke so hitro ujele ritem, delamo kakovostno, tudi na fizični ravni. S strokovnim štabom se dobro poznamo in točno vemo, kako usklajevati tehnični in telesni del priprav. Vse poteka korak za korakom, da bomo v najboljši možni formi za prvo tekmo Zlate lige," je z začetkom priprav zadovoljen Orefice.

Orefice: Gre za projekt z dolgoročno vizijo

Italijan je izpostavil pomen letošnje sezone, v kateri slovensko reprezentanco čaka tudi premierno svetovno prvenstvo: "To je skupina, ki bo ostala skupaj do konca poletja. Zame je pomembno, da igralke razumejo, da je to projekt, ki ima dolgoročno vizijo. Verjamem, da si vsaka želi biti del tega, zato jim želim dati možnost, da te sanje tudi živijo."

"Igralke, ki bodo na naslednjem zboru, ki se začne prihodnji ponedeljek, bodo imele možnost sodelovati tudi v drugem delu priprav." Foto: Aleš Oblak

Ob tem je Orefice jasno povedal, da bo za nadaljnje sodelovanje ključna prisotnost na naslednjem zboru v Kranjski Gori: "Podal sem jasno stališče: igralke, ki bodo na naslednjem zboru, ki se začne prihodnji ponedeljek, bodo imele možnost sodelovati tudi v drugem delu priprav, ki vključujejo evropske kvalifikacije in svetovno prvenstvo. S tem mislim tudi na tiste, ki so se uvrstile na moj širši seznam. Igralke, ki jih ne bo, žal ne bodo mogle sodelovati v reprezentančnih akcijah tega poletja."

"Občutek imamo, kot da se nismo nikoli razšli. Dobesedno smo imeli samo pavzo in zdaj nadaljujemo, kjer smo končali," pravi izkušena Eva Pavlović Mori. Foto: Aleš Oblak/OZS

Pavlović Mori: Občutek imamo, kot da se nismo nikoli razšli

"Zadali smo si visoke cilje, zato se je dobra energija čutila že od začetka. Mislim, da je prav, da že od začetka delamo resno in trdo, zato da bodo tudi potem prišli rezultati. Pomembno je, da zlato ligo odigramo najbolje, kar se da," je v mikrofon OZS dejala Mija Šiftar, Eva Pavlović Mori pa dodala: "Občutek imamo, kot da se nismo nikoli razšli. Dobesedno smo imeli samo pavzo in zdaj nadaljujemo, kjer smo končali. Upam, da se bo ta uigranost hitro poznala tudi na igrišču. Z veliko motivacije vstopamo v zlato ligo, pred nami pa je tudi prvo svetovno prvenstvo – to bo nekaj posebnega."

Slovenske odbojkarice sicer čakajo trije izzivi, prvi konec maja in začetek junija v evropski zlati ligi, nato kvalifikacije za evropsko prvenstvo, zatem pa še premierno svetovno prvenstvo.