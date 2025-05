"Vzdušje je od prvega dne odlično. Vem, da te igralke dobro sodelujejo skupaj, lani smo ustvarili nekakšno družino. Občutki in vzdušje so zelo pozitivni. Začetek treningov je bil zame v odličnem ambientu, vsi imajo veliko željo po delu, da spet nosijo reprezentančni dres, tako da sem zelo ponosen in počaščen, da sem znova tukaj," je v pogovoru za STA ob robu skupne novinarske konference odbojkarskih reprezentanc pretekli teden dejal Orefice.

Štiridesetletni strateg, ki je trenersko pot začel v Bologni, med drugimi pa sedel tudi na reprezentančnem stolčku Estonije, je v letošnji klubski sezoni s francoskim Levallois Paris Saint-Cloud drugič zaporedoma osvojil naslov državnih prvakov.

"Moja sezona je bila izjemna, storili smo nekaj posebnega, osvojili zaporedni naslov. Zelo posebno je ubraniti naslov. Letos je bilo še lepše, saj smo skozi sezono trpeli, januarja smo bili peti, nato pa biti prvi po rednem delu, si zagotoviti ligo prvakov in v končnici osvojiti naslov z vsemi tekmami 3:2 je res neverjetno," je klubsko sezono opisal Italijan.

"Ta ekipa ima zame veliko potenciala"

Priznal je, da je po takšni sezoni nekoliko utrujen, spanca pa ni bilo veliko, preden je moral nadaljevati delo v slovenski reprezentanci.

"A na drugi strani mi takšna klubska sezona da energijo in zagon, da se vrnem in spet delam s to ekipo, saj ima zame veliko potenciala. To mi vsakič da moč, da zjutraj vstanem, pripravim trening, delam s trenerskim štabom in skušam to ekipo dan za dnem narediti boljšo," je še dodal.

Nekoliko mu bo delo letos olajšalo dejstvo, da mu za razliko od lani igre svojih varovank ni treba na novo spoznavati, kar bo za letošnjo sezono dodatna spodbuda.

"Zagotovo bo lažje. Nekoliko bomo s posnetki in sestanki še dodelali naš sistem igre, saj so ga morda nekatere igralke spremenile v klubih. A letos se bo precej lažje vklopiti nazaj v naš sistem, glede na to, da so bile igralke lani skupaj celo poletje."

V Francijo na pripravljalne tekme

Odbojkarice so se na pripravah zbrale pretekli teden v Kranjski Gori, v četrtek pa bodo odpotovale v Francijo, kjer jih v Toulousu čakajo pripravljalne tekme.

Na Gorenjskem so se sicer zbrale srednje blokerke Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič, Ajda Gornjec Hodnik in Naja Kukman, sprejemalke Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Žana Godec in Emi Jurič, korektorici Eva Zatković in Polona Frelih, prosti igralki Anja Mazej in Katja Banko ter podajalka Žana Ivana Halužan Sagadin.

Po klubskih obveznostih v Rusiji se je z zamudo pridružila podajalka Eva Pavlović Mori, zaradi maturitetnih obveznosti sta bili zamudnici tudi sprejemalka Selena Leban in podajalka Živa Labinjan. Prvi del reprezentančne akcije bo sicer izpustila sprejemalka Maša Pucelj, bo pa Orefice lahko od 20. junija naprej računal na Gambijko s slovenskim potnim listom Fatoumatto Sillah.

Cilj v zlati ligi je jasen

Letos ga s slovenskimi odbojkaricami čakajo trije izzivi, prvi že konec maja in začetek junija v evropski zlati ligi, kjer je cilj zaključni turnir na Švedskem. Pred tem bodo Slovenke turnirje igrali v Azerbajdžanu, na Portugalskem in doma v Velenju.

"Prvo prijateljsko tekmo bomo odigrali proti francoski reprezentanci. Potem bomo igrali še s Hrvaško doma, nato pa začnemo prve uradne tekme v Azerbajdžanu. V zlati ligi nas čaka šest tekem na zelo dobri ravni. To bodo težke tekme, a smo zelo dobra ekipa, ki se lahko kosa s tekmicami. Zame je cilj v zlati ligi jasen, zagotoviti si vstopnico na zaključni turnir julija na Švedskem," je cilje strnil selektor.

Slovenska izbrana vrsta bo v Bakuju najprej igrala z Madžarsko in Azerbajdžanom, Portugalska in Ukrajina bosta tekmici na drugem turnirju, v Rdeči dvorani v Velenju pa še Grčija in Španija.

Po zahtevnem uvodu na SP uživati na igrišču

Po koncu zlate lige žensko reprezentanco čaka drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo, proti Estoniji in Izraelu bodo Slovenke skušale potrditi četrto uvrstitev na EP. Za konce bodo premierno nastopile še na svetovnem prvenstvu na Tajskem, v skupini bodo tekmice ZDA, Češka in Argentina. Foto: Aleš Oblak

"Nadzorovati tempo je zame zelo pomembno, iti tekmovanje po tekmovanje. Čakajo naš še kvalifikacije za EP proti Estoniji in Izraelu, proti slednjemu še ne vemo, kje bomo igrali. V teh moramo končati delo, ki smo ga začeli lani, pomembno je, da se uvrstimo na EP 2026," je nadaljeval Orefice.

"Nato nas zagotovo čaka zgodovinski trenutek na SP, nekaj, kar so sanje vsake igralke. Vstopnico že imamo, kar je izjemno, nismo pa še povsem pripravljeni. Na SP se bomo pripravljali povsem drugače kot na primer zdaj na zlato ligo. Potrudili se bomo po najboljših močeh, a imamo hkrati težak začetek proti ZDA, potem pa dve tekmi, na katerih bomo morali uživati na igrišču in skušali doseči nekaj pomembnega," je še zaključil Italijan na slovenski klopi.