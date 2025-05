Slovenski odbojkarici na mivki za uvod v sezono 13.

Odbojkarici na mivki Živa Javornik in Tajda Lovšin sta na prvem turnirju sezone v Valencii osvojili 13. mesto. Slovenkama se na glavnem delu turnirja svetovne serije ni uspelo prebiti v izločilne boje, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Na uvodni tekmi sezone sta Živa Javornik in Tajda Lovšin, ki sta nastopili kot osmi nosilki turnirja, igrali v skupini A in se za začetek pomerili s Čehinjama Kylie Neuschaeferovo in Martino Maixnerovo ter izgubili s 15:21 in 18:21. Tudi na drugi tekmi Slovenki, ki prvič igrata v svetovni seriji, nista imeli veliko možnosti za zmago, Francozinji Alex Merle in Lucile Colin sta bili namreč boljši z 21:9 in 21:15.

V Valencii so si želeli nastopiti še trije slovenski pari, a se glede na točkovanje na svetovni lestvici niso uvrstili v kvalifikacije. Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki sta na peščenih igriščih znova združila moči, sta bila tretji rezervi, priložnost za prvi nastop v letošnji sezoni pa bodo morali na drugih turnirjih svetovne serije iskati tudi David Renko in Jaka Prevorčnik ter Miha Kosanc in Benjamin Mugerli.