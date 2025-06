Jan Oblak in njegov Atletico Madrid sta dosegla pirovo zmago v zadnjem krogu klubskega svetovnega prvenstva. Španci so brazilski Botafogo premagali z 1:0, morali bi ga vsaj s 3:0. Gol za minimalno zmago je šele v 87. minuti dosegel tokrat rezervist Antoine Griezmann. PSG je na drugi tekmi skupine B z 2:0 premagal Seattle Sounders. Tako so PSG, Botafogo in Atletico skupino končali s po šestimi točkami, a so Oblakovi s Parižani izgubili z 0:4 in z najslabšo gol razliko končali na tretjem mestu.

Obračun Atletica in Botafoga v prvem polčasu ni prinesel spremembe začetnega izida, čeprav sta imeli obe ekipi po eno resnejšo priložnost. Španci so za napredovanje morali premagati Brazilce s tremi goli razlike, a so bili v drugem polčasu sprva bližje zadetku slednji, vendar je Oblak v 67. minuti dobro opravil svoje delo. Atletico pa je svoje navijače razveselil v 87. minuti, ko je Antoine Griezmann iz bližine poskrbel za 1:0. Čeprav so Španci ob koncu tekme iskali še en zadetke, ki bi jih spravil med 16, pa so Brazilci svoje delo v obrambi opravili dovolj dobro, da so se sami veselili preboja v izločilne boje.

Na drugi tekmi skupine je evropski prvak Paris Saint-Germain ob 72-odstotni posesti žoge v Seattlu igral proti Seattle Sounders in ga ugnal z 2:0. Hviča Kvarachelia je v 35. minuti Francozom priigral vodstvo, Achraf Hakimi pa je v 66. minuti podvojil prednost francoske zasedbe ter potrdil mesto v osmini finala.

Nejc Gradišar se bo v noči na torek pomeril s Portom. Foto: Guliverimage V skupini A tretji krog igrajo ob 3.00. Najboljše možnosti za napredovanje imata Inter Miami in brazilski Palmeiras. Če bosta na medsebojnem srečanju remizirala, bosta preostalima tekmecema v skupini, to sta Porto in Al Ahly, že zaprla vrata napredovanja.

Klub iz Kaira, pri katerem se dokazuje tudi slovenski napadalec Nejc Gradišar, ima tako še možnosti za preboj med najboljših 16, a ni več odvisen le od sebe. Potrebuje izdatno zmago nad portugalskim velikanom, s katero bi si izboljšal razliko v zadetkih, obenem pa se dvoboj med Interjem in Palmeirasom ne sme končati brez zmagovalca.

