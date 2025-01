Slovenske košarkarice za zaključek kvalifikacij še v gosteh z Bolgarijo in doma s Finsko

Izbranke selektorja Georgiosa Dikaioulakosa so z odliko opravile novembrski kvalifikacijski cikel, ko so v Helsinkih s 84:62 premagale Finsko ter pred domačimi navijači s 74:67 Madžarsko. Po štirih odigranih krogih so Slovenke tako s tremi zmagami in porazom vodilna reprezentanca skupine. Madžarska in Finska sta zabeležili po dve zmagi in poraza, Bolgarija pa je zbrala zmago in tri poraze.

Na junijsko evropsko prvenstvo bodo napredovale zmagovalke vseh osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Zadnje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem.

Poleg štirih gostiteljic sta si nastop na EuroBasketu kot prvi priigrali reprezentanci Švedske (iz skupine D) in Turčije (iz skupine F).

Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih štirih prvenstvih stare celine in so kot vodilna reprezentanca skupine B na dobri poti k peti zaporedni uvrstitvi na evropsko prvenstvo.

Ženski EuroBasket 2025 bodo prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. evropskega prvenstva bodo Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva. Po prostem dnevu bo zaključni del turnirja med 24. in 29. junijem v grškem pristaniškem mestu Pirej, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje. Žreb skupin bo 8. marca.