V boj za četrtfinale dva slovenska ženska para

Slovenske odbojkarice na mivki so prvi dan glavnega dela turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani končale s polovičnim uspehom. V boj za četrtfinale se podajata dva naša para, Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar ter Nina in Tajda Lovšin, preostali naši dvojici sta nastope končali.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta turnir začeli z zmago. V uvodnem obračunu sta bili prepričljivejši od Poljakinj Kinge Legieta in Marte Lodej, potem ko sta prvi niz dobili z 21:17, v drugem pa sta se zmage veselili v napeti končnici, ko sta bili od tekmic boljši s 26:24.

Drugi nasprotnici slovenskih prvakinj sta bili Japonki Kaho Sakaguči in Reika Murakami, ki pa sta bili tokrat premočni. Slavili sta s 15:21 in 17:21. "Mislim, da sta naju Japonki lepo nadigrali, ampak kljub temu mislim, da imava tudi jutri lepo priložnost, da to, kar sva danes izgubili, nadoknadiva. Tekmici sta zelo dobro servirali, medve malo manj in tu je bila največja razlika. Jutri meriva na zmago in upava na najboljše," je obračun ocenila Jančarjeva.

Tudi Nini in Tajdi Lovšin je uspel preboj v izločilne boje. Foto: Aleš Oblak

Uvrstitev v izločilne boje je uspela tudi Nini in Tajdi Lovšin, ki sta morali na prvi tekmi po treh nizih, z 21:13, 20:22 in 7:15, priznati premoč Novozelandkama Francesci Kirwan in Olivii McDonald, na odločilni tekmi, na kateri ju je le zmaga vodila v nadaljevanje, pa sta Primorki po treh nizih, s 24:22, 12:21 in 15:10, strli odpor Švedinj Nine Grawender in Sigrid Simonsson. "Super je. S Tajdo se zelo ujameva in veseli sva, da nama je uspelo dobiti to drugo tekmo in da bova jutri zaigrali na Kongresnem trgu. Mislim, da lahko pokaževa še precej več," je bila zadovoljna Nina Lovšin.

Katarina Fabjan in Klara Kregar sta izgubili uvodna dvoboja. Foto: Aleš Oblak

Katarina Fabjan in Klara Kregar sta se za uvod pomerili z Norvežankama Victorio Kjolberg in Ane Hjortland, ki sta bili boljši prepričljivo, z 9:21 in 13:21. Na drugem srečanju naši dekleti nista bili kos Čehinjama Sari Olivovi in Karolini Rehackovi, tokrat sta izgubili s 17:21 in 10:21.

Nina Zdešar in Katarina Bulc proti prvima nosilkama turnirja nista imeli veliko možnosti. Foto: Aleš Oblak

Nina Zdešar in Katarina Bulc sta na ljubljanskem turnirju nastopili s posebnim povabilom mednarodne zveze. Na prvi tekmi proti prvima nosilkama turnirja, Japonkama Sajaki Mizoe in Suzuki Hašimoto, naši dekleti nista imeli veliko možnosti, Japonki sta bili prepričljivejši z 21:17 in 21:11. Naši najmlajši predstavnici sta nato klonili še proti Kolumbijkama Claudii in Andrei Galindo.

Dekleta bodo izločilne boje začela jutri, ob 9. uri, na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kdo bosta nasprotnici Kotnikove in Jančarjeve, bo znano po večernem žrebu.

