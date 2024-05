Slovenke v finalu, Slovenci v repasažu

Slovenske odbojkarice na mivki so si v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki v okviru Pokala narodov potekajo v Vilni, s polfinalno zmago proti Estoniji priigrale finale. Slovenci, ki nastopajo v Hamburgu, pa so morali za začetek priznati premoč Angležem, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice na mivki, ki so se v polfinale kvalifikacij uvrstile po zmagah nad Slovakinjami in tudi favoriziranimi Avstrijkami, so se za preboj v finale pomerile z Estonkami. Na uvodni tekmi sta se zopet izkazali Maja Marolt in Živa Javornik, ki sta se srečali z dvojico Kuivonen/Jurgenson in po treh nizih slavili z 19:21, 21:19 in 15:10.

Zatem sta na igrišče stopili še Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin in se pomerili s parom Remmelg in Hollas. Naši dekleti sta imeli proti razpoloženima tekmicama težko nalogo, po ogorčenem boju sta se zmage s 26:24 in 21:17 veselili Estonki ter izsilili zlati niz. V njem sta se slovenski najboljši odbojkarici na mivki zbrali, zasluženo slavili s 15:11 in slovensko reprezentanco popeljali v finale.

"Za nami sta dve res težki tekmi, tako zaradi vremena kot zaradi nasprotnikov. Ko smo prišli na igrišče z Majo in Živo, je deževalo, zatem je posijalo sonce, vremenske razmere pa so bile vseskozi zares turbulentne. Estonki sta istih let kot Živa in Maja in med njimi je bilo zato prisotno le še dodatno rivalstvo. Estonki nista popuščali, dobro sta izkoriščali svojo višino in v tretjem nizu smo posledično spremenili taktiko. Živa in Maja sta nasvete upoštevali in na koncu le uspeli zmagati. Sledil je boj prvih reprezentanc in vedeli smo, da tudi Tjaši in Tajdi ne bo lahko. Dobro smo se pripravili na igro Estonk, ju analizirali na tekmi s Slovaško. Na koncu je bilo precej drugače, kot smo pričakovali. Nismo uspeli zlomiti njunega odpora, igrali sta perfektno, dobro sprejemali, servirali odlično. Vse skupaj je še oteževal veter in nikakor nismo prišli do prave forme. Tjaša in Tajda sta poizkušali z raznovrstnimi servisi, tekma pa je bila na res visoki ravni, ko se do konca ni vedelo, kdo bo zmagal. Pred zlatim nizom smo se pogovorili, določili taktiko. Vedeli smo, da potrebujemo en blok in eno obrambo v pravem trenutku, da ta zlati niz dobimo in prav to se je zgodilo. Tjaša in Tajda sta res dvignili raven igre in lahko rečem, da sem z nastopom deklet zares zadovoljen. Veseli smo uvrstitve v finale," je po polfinalnih obračunih povedal selektor Tadej Boženk.

Foto: CEV

Slovenski odbojkarji na mivki, ki se prav tako borijo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, so morali v prvem krogu Pokala narodov, ki poteka v Hamburgu, po zlatem nizu priznati premoč Angliji. Na prvi tekmi sta Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak z 21:17 in 21:17 odpravila navezo Bialokoz/Batrane, na drugem srečanju pa sta morala Klemen Šen in Danijel Pokeršnik s 15:21 in 14:21 priznati premoč favoriziranima bratoma Bello. V Active City Areni smo nato spremljali še zlati niz, v katerem sta brata Bello po hudem boju s 15:12 premagala Pokeršnika in Zemljaka.

Slovence drugi krog tekmovanja čaka v nedeljo, ko se bosta Zemljak in Pokeršnik ob 9. uri pomerila s ciprsko navezo Savvides/Skordis, Šen in Pokeršnik pa bosta uro kasneje igrala s parom Chrysostomou/ Yiannakkos.