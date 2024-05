Odbojkarice uspešno začele misijo Pariz 2024

Slovenske odbojkarice na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki se odvijajo skozi pokal narodov v Litvi, uvrstile v polfinale. Najprej so z 2:0 v zmagah odpravila Slovakinje, nato pa so bila po zlatem nizu uspešnejša še od Avstrijk.

Slovenske odbojkarice, ki so v Vilno po zapletih na letališčih prispele šele v noči s četrtka na petek, so obračune v pokalu narodov začele proti Slovaški. Na mivko sta prvi stopili Maja Marolt in Živa Javornik ter z 2:1 (19, -22, 13) odpravili par Tokosova/Harmanova, zatem pa sta bili Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin z 21:18 in 21:15 uspešnejši od Siposove in Terenove.

V popoldanskih urah so Slovenkam nasproti stale Avstrijke, ene od favoritinj skupine. Naveza Schuetzenhoefer/Plesiutschnig je bila na prvi tekmi po hudem boju z 21:17, 18:21 in 16:14 boljša od Maroltove in Javornikove, a sta Kotnikova in Lovšinova z zmago z 21:19, 18:21 in 15:11 nad sestrama Klinger izsilili zlati niz ter v boju z dvojico Klinger/Schuetzenhoefer v napeti končnici slavili s 16:14 ter slovenski reprezentanci priigrali uvrstitev v polfinalu.

Slovenke se bodo v boj za veliki finale podale v soboto zvečer.

"a nami je super tekmovalni dan, sploh glede na vse, kar se je včeraj dogajalo in kako malo smo se lahko naspali. Ne glede na vse smo se skozi celotno dolgo potovanje osredotočali na tekme in na korake, za katere vemo, da nas vodijo do cilja. Ne glede na ves stres smo skušali ostati mirni in zbrani in daleč od tega, da nam je bilo lahko. Prilagodili smo se tako, da smo pred samim tekmovanjem in ogrevanjem naredili kratek trening z aktivacijo. Vedeli smo, kaj nas čaka na tekmah s Slovakinjami. Maja in Živa sta zelo dobro odigrali prvo tekmo, z zmago Tjaše in Tajde nad njihovo prvo ekipo pa smo naredili tisti korak proti finalu, ki smo ga želeli. Na Avstrijke smo se pripravili že precej prej. Vemo, koliko vlagajo, v odbojko na mivki, koliko tekmujejo in na kakšni ravni je vse organizirano. Pričakovali smo težki tekmi, takšni sta tudi bili. A na koncu lahko le pohvalim naša dekleta, ki so si z borbeno igro in zbranostjo v ključnih trenutkih priigrala to zares pomembno zmago," je po prvem dnevu tekmovanja dejal slovenski selektor Tadej Boženk.

Slovenke se bodo v boj za veliki finale podale v soboto zvečer. S tekmovanjem bodo v soboto v Hamburgu začeli tudi naši odbojkarji v postavi Danijel Pokeršnik, Klemen Šen, Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak.