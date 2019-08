Varovanci Alberta Giulianija so obračun odprli odlično. V prvem nizu so vseskozi vodili, nadzirali potek srečanja in ga dobili s 25:21. Drugi niz je bil bolj izenačen, gostitelji so bili večji del v rahli prednosti, na koncu slavili s 25:23 in si z dobljenim nizom zagotovili olimpijsko vozovnico.

Slovenci, ki so prikazali eno boljših predstav v zadnjem času, so tako pri 1:1 ostali tudi brez teoretične možnosti, da bi si na tem turnirju zagotovili nastop na tekmovanju petih krogov v Tokiu prihodnje leto. Tudi naslednja niza sta pripadla domačinom, ki so na koncu sicer upravičili vlogo prvega favorita in zmagali s 3:1 v nizih.

Poročilo s tekme

Na poljski strani je največ točk, 12, dosegel Mateusz Bieniek, naturalizirani Poljak Wilfredo Leon Venero jih je dodal 10, pri Slovencih pa je bil z 20 najbolj razpoložen Klemen Čebulj, 13 sta jih dodala Tonček Štern in Alen Pajenk.

Kaj so po zadnji tekmi v Gdansku povedali v slovenskem taboru?

"Še posebej v prvem nizu smo igrali dobro na servisu, v bloku in obrambi in tudi v protinapadih in to mora biti naš cilj za prihodnje, ohranjati takšno raven igre," je po porazu s Poljaki dejal selektor Giuliani. Foto: FIVB

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: Danes ni bilo kaj posebno drugačnega kot na prvi tekmi, obakrat smo igrali na precej visoki ravni. Rezultat sicer ni najboljši, a vemo, da je bil na drugi strani mreže izjemen tekmec in da je težko zmagati. Še posebej v prvem nizu smo igrali dobro na servisu, v bloku in obrambi in tudi v protinapadih in to mora biti naš cilj za prihodnje, ohranjati takšno raven igre.

Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: Danes nismo imeli ničesar izgubiti in to se je poznalo. Lahko smo igrali na vso moč in to smo pokazali tudi na igrišču. Ampak na evropskem prvenstvu bo treba to pokazati od prve tekme naprej, se boriti za vsako točko in dati res vse od sebe.

"Na evropskem prvenstvu bo treba to pokazati od prve tekme naprej, se boriti za vsako točko in dati res vse od sebe." Foto: FIVB

Tonček Štern, reprezentant Slovenije: Vedeli smo, da še obstaja možnost, da se s tega turnirja kvalificiramo neposreno na olimpijske igre. Zdi se mi, da smo v prvih dveh nizih na igrišče stopili s takim pristopom, kot bi morali vedno. To bo zelo pomembno tudi na evropskem prvenstvu. Če bomo igrali tako, kot smo prva dva niza, se lahko kosamo z vsakim in z vsemi svetovnimi velesilami. To je bilo danes pozitivno. Potem ko smo izgubili drugi niz in ko se je vedelo, da bo napredovala Poljska, težko najdeš motivacijo. Sicer igraš proti Poljski in motivacija je, a težje igraš, ko veš, da nimaš več možnosti za napredovanje.

Tine Urnaut, kapetan Slovenije: Tudi na prvi tekmi smo pokazali, da znamo igrati, a danes smo visoko raven držali več časa, izkoristili smo priložnosti, ki smo jih skreirali, kar nam na prvi tekmi ni uspevalo. In to nas je stalo tega, da smo bili danes prisiljeni v rezultat, ki pa ga je na taki ravni težko doseči. Danes sta bila naša igra za menjavo in protinapad precej boljša kot na prvi tekmi, vsaj v prvih dveh nizih, nas je pa v drugem nizu žal kaznovalo, da smo na servisu naredili enajst napak.