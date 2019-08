Na šestih prizoriščih so se začeli odbojkarski kvalifikacijski turnirji za olimpijske igre v Tokiu 2020, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc. Za eno od vozovnic se potegujejo tudi Slovenci, ki so v Gdansku na prvi tekmi z 0:3 izgubili s favorizirano Francijo in tako ostali brez večjih možnosti za presenetljivo osvojitev prvega mesta. Poljaki so za uvod s 3:0 odpravili Tunizijce, s katerimi se bodo slovenski odbojkarji pomerili v soboto ob 18.30. Olimpijske igre si bo priigral le zmagovalec turnirja.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Alberta Giulianija so se prvem nizu dobro upirali favoriziranim nasprotnikom. Večji del časa sta bili reprezentanci poravnani, Francozi so vmes ušli na +3, na koncu pa niz dobili s 26:24.

Vroče je bilo tudi v drugem, ki so ga Slovenci dobro odprli, dvakrat vodili za tri točke (3:0, 7:4), ob koncu pa popustili in izgubili z 20:25. Podobno se je začel tudi tretji niz, slovenski odbojkarji so spet narekovali tempo in galskim petelinom večkrat ušli na +5, toliko je znašala njihov prednost tudi pri drugem tehničnem time-outu (16:11). Ko je že kazalo, da bi Slovenci lahko izsilili četrti niz, vodili so s 23:19, so Francozom dopustili šest zaporednih točk in na koncu izgubili z 0:3 v nizih.

Pri Francozih je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Earvin Ngapeth, 11 jih je dodal Stephen Boyer, v slovenski vrsti se je pri 13 ustavil Tonček Štern, Klemen Čebulj jih je dosegel 10.

Kaj so po porazu povedali v slovenskem taboru? "Nismo igrali slabo, a so bili Francozi boljši, še posebej v dolgih izmenjavah, ki so jih večinoma dobili," pravi slovenski selektor in opozarja, da je treba misli hitro preusmeriti na obračun s Tunizijo. Foto: FIVB Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Nismo igrali slabo, a so bili Francozi boljši, še posebej v dolgih izmenjavah, ki so jih večinoma dobili. A to je turnir s tremi tekmami, zdaj moramo izbrisati to tekmo iz naših misli in se takoj osredotočiti na jutrišnjo." Tonček Štern, reprezentant Slovenije: "Ne vem, kako bi lahko takoj po tekmi opisal, kaj se je zgodilo. Mislim, da z glavami tekme nismo stoodstotno začeli z mislijo, da lahko zmagamo. Po mojem mnenju smo tekmo začeli z nekoliko strahu, a se je hitro obrnilo. V vseh treh nizih smo pokazali, da jim lahko konkuriramo, kar se vidi in po rezultatu in po igri. V zadnjem setu pa nekaj sreče na njihovi strani, imeli smo že razliko petih točk, ampak na koncu res precej sreče za Francoze in servisi Le Rouxa, s kar štirimi asi oziroma točkami, tako da je zmaga pripadla njim." Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: "Poraz ni bil najhujši, seveda šteje zelo veliko, ampak ne moremo nič. Vedeli smo, da jih lahko premagamo, bili smo blizu, borili smo se. A napake proti zelo dobrim reprezentancam te stanejo zmage."

Niso več odvisni le od sebe

Giulianijevo četo v soboto čaka druga tekma turnirja, ob 18.30 se bodo pomerili s Tunizijo. Že pred tem se bodo, kot kaže za prvo mesto na turnirju, udarili gostitelji in Francozi.

Slovenci prav realnih možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini nimajo, saj niso več odvisni od sebe. Za osvojitev olimpijske vozovnice bi morali premagati tako Tunizijo kot Poljsko, močno na roke pa bi ji morali iti tudi drugi izidi.

Poljaki odpihnili Tunizijce

Kot prvi so na igrišče v Gdansku stopili gostitelji in Tunizijci. Pričakovano so slavili Poljaki, ki so nasprotnika zlahka odpravili. Slavili so domačini, ki prav tako spadajo v najožji krog favoritov, so za uvod zlahka, s 3:0 (15, 19, 19), odpravili Tunizijo, z desetimi točkami je bil najučinkovitejši Alexander Sliwka.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12) Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Peterburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacijah - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

