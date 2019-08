Francozi pretrd oreh za Slovence

Varovanci Alberta Giulianija so že po prvi tekmi turnirja izgubili realne možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini. Zdaj namreč niso več odvisni od sebe, za osvojitev olimpijske vozovnice morajo tako premagati tako Tunizijo kot Poljsko, močno na roke pa ji morajo iti tudi drugi izidi.

Slovenci so v Gdansku naleteli na razpoloženega tekmeca, ki je bil najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Imeli so sicer svoje priložnosti, prva dva niza so po izenačenem boju izgubili v končnici, v tretjem pa v zaključku zapravili prednost šestih točk.

Začetka tekme so se nekoliko bali, a so bili dovolj zbrani, da so bili tekmecem povsem enakovredni. V nizu sicer niso niti enkrat vodili, a bili Francozom ves čas za petami. Ti so še največjo prednost imeli pri izidu 14:11, vendar je bil rezultat hitro izenačen. Do konca niza so trikolori še enkrat povedli z dvema točkama razlike, toda Tonček Štern je z asom poskrbel, da je bilo na semaforju 19:19. Po izenačenem nadaljevanju je prvo zaključno žogo rešil Alen Pajenk, drugo pa so Francozi izkoristili z asom.

Fotogalerija s tekme (foto: FIVB):

Na začetku drugega niza, ki ga je pri Slovencih na mestu korektorja odigral Mitja Gasparini, so z asom Pajenka Slovenci povedli s 3:0, toda Francozi so hitro vzpostavili ravnotežje. Evropski prvaki iz leta 2015, ko so v finalu premagali prav Slovenijo, so prvič povedli pri izidu 15:14, pri njihovem vodstvu z 19:15 in 20:16 je bilo videti, da bodo niz zanesljivo dobili. Toda nato je na sceno stopil Pajenk, njegovi servisi so prinesli novo izenačenje (20:20). Toda sledila je serija slovenskih napak, pri izidu 20:22 in sumljivi sodniški odločitvi je Slovencem padla še zbranost, tako da do konca niza niso osvojili niti točke.

Francozi se veselijo uvodne zmage. Kot kaže, se bodo za prvo mesto in olimpijsko vozovnico udarili s Poljaki. Foto: FIVB

V tretjem nizu so prišli k sebi, popustili pa so Francozi, ki so najbrž mislili, da se bodo sprehodili do zmage. Po točki Tineta Urnauta so Slovenci vodili z 9:4, po točki Tončka Šterna pa že z 18:12. Tudi pri izidu 23:19 so bili še vedno v lepi prednosti, toda nato jih je s servisi povsem razbil Kevin Le Roux, dva asa in štirje odlični začetni udarci so bili dovolj, da se je Francija veselila zmage.

Naslednjo tekmo bodo Slovenci igrali v soboto, tekmeci bodo Tunizijci.

Kaj so po porazu povedali v slovenskem taboru? "Nismo igrali slabo, a so bili Francozi boljši, še posebej v dolgih izmenjavah, ki so jih večinoma dobili," pravi slovenski selektor in opozarja, da je treba misli hitro preusmeriti na obračun s Tunizijo. Foto: FIVB Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Nismo igrali slabo, a so bili Francozi boljši, še posebej v dolgih izmenjavah, ki so jih večinoma dobili. A to je turnir s tremi tekmami, zdaj moramo izbrisati to tekmo iz naših misli in se takoj osredotočiti na jutrišnjo." Tonček Štern, reprezentant Slovenije: "Ne vem, kako bi lahko takoj po tekmi opisal, kaj se je zgodilo. Mislim, da z glavami tekme nismo stoodstotno začeli z mislijo, da lahko zmagamo. Po mojem mnenju smo tekmo začeli z nekoliko strahu, a se je hitro obrnilo. V vseh treh nizih smo pokazali, da jim lahko konkuriramo, kar se vidi in po rezultatu in po igri. V zadnjem setu pa nekaj sreče na njihovi strani, imeli smo že razliko petih točk, ampak na koncu res precej sreče za Francoze in servisi Le Rouxa, s kar štirimi asi oziroma točkami, tako da je zmaga pripadla njim." Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: "Poraz ni bil najhujši, seveda šteje zelo veliko, ampak ne moremo nič. Vedeli smo, da jih lahko premagamo, bili smo blizu, borili smo se. A napake proti zelo dobrim reprezentancam te stanejo zmage."

Slovenija : Francija 0:3 (-24, -20, -23) Ergo Arena Gdansk, sodnika: Cacador (Brazilija), Goren (Izrael).

Francija: Grebenikov, Patry 1, Toniutti 1, Tillie 2, Lyneel, Ngapeth 14, Le Roux 5, Brizard, Boyer 11, Le Goff 5, Bultor, Clevenot 6, Rossard, Chinenyeze 4.

Slovenija: T. Štern 13, Pajenk 8, Kozamernik 9, Šket, Gasparini 1, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 7, Čebulj 10.

