Začenja se lov za OI: brez skrivnosti in z zavedanjem, da jim nasproti stoji favorit

Gdansk, Varna, Rotterdam, Bari, St. Peterburg in Ningbu so prizorišča, na katerih te dni potekajo odbojkarski boji za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. Japonci so na tekmovanje petih krogov kot gostitelji že uvrščeni, na voljo pa je še 11 vozovnic. Šest jih bodo podelili na kvalifikacijskih turnirjih v omenjenih mestih, pet pa pozneje v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenci bodo med petkom in nedeljo tekmovali na Poljskem, kjer jih čaka izjemno težka skupina D, v kateri so ob gostiteljih še Francozi in Tunizijci. Olimpijski nastop si bo zagotovil le zmagovalec turnirja, tako da bo že prvi dan lahko odločilen.

Brez skrivnosti

Za uvod bodo varovancem Alberta Giulianija nasproti stali Francozi, ki so Slovence ugnali v finalu evropskega prvenstva leta 2015.

"Prva tekma na turnirju ni nikoli enostavna. Tokrat je še toliko težje, ker igramo proti Franciji, ki je ena od najmočnejših ekip. A na Poljsko smo prišli, da poskusimo igrati najbolje, kot zmoremo, da damo naših sto odstotkov. Videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. Francijo zelo dobro poznamo, tako celoto kot posameznike. Pred nami nimajo skrivnosti, a se po drugi strani tudi zavedam, da mi nimamo skrivnosti pred njimi. Obetamo si pravo bitko proti izjemno močnemu nasprotniku, proti favoritu, a hkrati proti ekipi, proti kateri zagotovo imamo svoje adute," pred uvodnim obračunom v Ergo Areni v Gdansku pravi italijanski strateg na slovenski klopi.

Tehnično najboljša ekipa na svetu

Slovenci so se z galskimi petelini zadnjič srečali v Sofiji, v finalu evropskega prvenstva 2015, ko so bili Francozi s 3:0 uspešnejši tekmeci.

"Francozi so skupaj s Poljaki tukaj zagotovo favoriti. Za seboj imajo več nastopov, več težkih tekem, višje so uvrščeni tudi na jakostni lestvici ter imajo več kolajn z velikih tekmovanj kot mi. Ne glede na to bomo poskušali narediti vse, da si zagotovimo zmago na prvem spopadu. Seveda pričakujemo težko tekmo, saj so Francozi tehnično najboljša ekipa na svetu. Vrhunsko igrajo na sprejemu in v obrambi, zato bomo morali dobro pritisniti s servisom, da jih oddaljimo od mreže in tako dobimo priložnost za protinapade, igro v bloku in obrambi. Verjamemo, da lahko prikažemo kakovostno odbojko. Če nam bo uspelo igrati dobro odbojko dlje časa kot njim, bomo na koncu zelo veseli," razmišlja kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Kaj o Francozih pravi pomočnik selektorja Sebastijan Škorc?

"Slovenci so v zadnjih štirih letih napredovali"

"Poznamo vrednost slovenske ekipe in posameznih igralcev. Za nas bo to zelo pomembno srečanje. Mislim, da je slovenska reprezentanca – podobno kot francoska – zelo napredovala v zadnjih štirih letih. Mi smo na evropskem prvenstvu leta 2015 imeli malo več sreče kot Slovenija. Zdaj se bomo zopet srečali, sicer na drugem tekmovanju, a je to prav tako na zelo visoki ravni, zato verjamem, da nas čaka dobra tekma. Seveda si želim, da bi zmagali, vendar je zelo težko napovedati zmagovalca," pa je pred srečanjem, ki se bo začelo ob 20.30, dejal francoski selektor Laurent Tillie.

Slovenci in Francozi so se zadnjič pomerili leta 2015, ko so bili v finalu evropskega prvenstva s 3:0 boljši galski petelini. Foto: Vid Ponikvar

Še pred slovensko-francosko bitko se bodo gostitelji, ki podobno kot Francozi spadajo v najožji krog favoritov, pomerili s Tunizijci (17.00).

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Peterburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci v dodatnih kvalifikacijah – to bodo po en predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D – Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska–Tunizija

20.30 Francija–Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska–Francija

18.30 Slovenija–Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija–Tunizija

15.00 Poljska–Slovenija

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

