Italijan navdušen nad potencialom Slovenije, ko le ne bi bilo ... #video

"Zelo smo zadovoljni s tem pripravljalnim obdobjem. Tako kot vedno so fantje delali zelo dobro in so sledili moji osnovni zahtevi: vedno delati trdo, a tudi vedno z nasmehom," je pred zadnjim treningom pred sredinim odhodom na Poljsko dejal slovenski selektor Alberto Giuliani. Kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah se bo začel v petek, ko se bodo slovenski odbojkarji na prvi tekmi ob 20.30 udarili s Francozi.

Za slovensko izbrano vrsto je že dolgo poletje, saj so se zbrali že v sredini maja. V tem času so že zmagali na pokalu Challenger in se uvrstili v ligo narodov, zdaj pa jih čaka še pomembnejša, a tudi težja naloga – kvalifikacijski turnir za uvrstitev na olimpijske igre na Poljskem.

"Pripravljeni smo se spoprijeti s to priložnostjo, ki se nam ponuja, a dobro vemo, da smo se znašli v skupini, ki je verjetno najmočnejša na svetu. Naša naloga je ponuditi najboljšo odbojko, ki smo jo zmožni, dati vse od sebe in nato videti, kaj nam to lahko prinese," je nadaljeval italijanski strokovnjak, ki je na stolčku slovenskega selektorja pred to reprezentančno sezono zamenjal Slobodana Kovača.

"Olimpijske igre so sanje vseh"

Da je nastop na največjem športnem dogodku na svetu želja vsakega športnika, prizna tudi Giuliani: "Olimpijske igre so sanje vseh, to ni zgolj krilatica, temveč neizpodbitno dejstvo. Tudi odbojka verjetno spada med tiste športe, za katere so olimpijske igre maksimum. Zato sem hvaležen za priložnost, ki jo imamo, in čutim odgovornost narediti vse za to, da jo skušamo izkoristiti. Preprosto moramo biti pripravljeni dati čisto vse, kar smo sposobni dati," odločno pove Italijan na slovenski klopi, a s tem da tudi vedeti, da morda na koncu tudi to ne bodo dovolj za uresničitev sanj.

Spoznal, da so konkurenčni v vseh fazah igre Giuliani je navdušen nad potencialom slovenskih igralcev, ko le ne bi bilo toliko padcev v igri. Njegova naloga bo te kar se da omejiti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska izbrana vrsta v zadnjih dneh za razliko od Poljakov in Francozov ni igrala prijateljskih tekem, so pa pred desetimi dnevi svojo formo preverili proti Italiji. Na dveh tekmah so enkrat zmagali in enkrat izgubili. Čemu so se v zadnjih dneh največ posvečali? "Z ničimer se nismo posebej ukvarjali, hkrati pa smo se ukvarjali s čisto vsem. Že pred časom sem spoznal, da smo lahko konkurenčni v vseh fazah igre, moja želja pa je bila postati bolj konstantni. V vseh fazah so naši vrhunci izjemno visoki, težava pa je, kadar imamo tudi padce. Naša naloga se je čim bolj približati vrhuncem, nato pa na tej zelo visoki ravni držati stvari čim dlje."

Po mnenju Italijana Poljska Leona sploh ne bi potrebovala

Slovenijo čaka na težkem turnirju obračun s Tunizijo, Francijo in domačinko Poljsko. Sploh slednji spadata v sam vrh svetovne odbojke. Poljaki so tudi aktualni svetovni prvaki, ki so za nameček v svoje vrste zvabili še Kubanca Wilfreda Leona.

"Poljska je izjemna ekipa, morda celo najmočnejša na svetu, tako da po mojem mnenju Leona sploh ne bi potrebovala. Toda zdaj ima še njega, videl sem jih igrati z njim kot sijajnim napadalnim dodatkom in resnično je njihova moč izjemna. Tudi to govori o moči naše skupine in čeprav me verjetno ne boste spraševali o Tuniziji, bi rad dodal, da gre za afriško prvakinjo in za odlično ekipo, ki bo presenetila marsikoga. Resnično gre za skupino na najvišji mogoči ravni," se je razgovoril 54-letni odbojkarski strokovnjak.

"Imamo svoje adute"

Italijan še poudarja, da bo za besede o Poljakih še čas in da ne smejo prehitevati dogodkov. Prva nasprotnica bo v že petek Francija, ki je leta 2015 v Sofiji preprečila, da bi se Slovenija veselila zlatega odličja.

"Francijo zelo dobro poznamo, tako celoto kot posameznike. Pred nami nimajo skrivnosti, a se po drugi strani tudi zavedam, da mi nimamo skrivnosti pred njimi. Obetamo si pravo bitko proti izjemno močnemu nasprotniku, proti favoritu, a hkrati proti ekipi, proti kateri zagotovo imamo svoje adute," je pred uvodnim obračunom v Gdansku poln optimizma Giuliani.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D – Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska–Tunizija

20.30 Francija–Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska–Francija

18.30 Slovenija–Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija–Tunizija

15.00 Poljska–Slovenija

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

