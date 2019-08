Znana postava Slovenije: ostala je le z enim pravim liberom #video

Slovenske odbojkarje le še tri dni loči do olimpijskega turnirja na Poljskem, kjer bodo ob močni domači izbrani vrsti, Franciji in Tuniziji lovili lovili vstopnico za Tokio 2020. Na Japonsko vodi le prvo mesto na turnirju. Slovenci so odločeni, da se prvič v zgodovini uvrstijo na največje športno tekmovanje na svetu.

Slovenci so se zadnje dni priprav posvečali le sebi in svoji igri, pred tem pa so igrali dve tekmi z močno Italijo. Prvo tekmo so izgubili, drugo dobili. "Želel bi si imeti več prijateljskih tekem, toda zelo težko jih je organizirati, saj imajo vse ekipe take ali drugačne obveznosti. Na izbiro smo na koncu imeli dve močni prijateljski tekmi ali več neprimerno manj močnih in odločili smo se za prvo možnost," razložil italijanski strokovnjak, ki je na priprave pred misijo Poljska poklical 16 odbojkarjev, na koncu pa se mu ni bilo potrebno odločiti, kdo odhaja na kvalifikacijski turnir.

Odpadla sta poškodovana libero Urban Toman in najmlajši član, 17-letni Rok Možič, ki ima nekaj težav s poškodbo komolca.

Eden zadnjih treningov pred odhodom na Poljsko:

Vlogo drugega libera prevzel Klobučar

Jan Klobučar bo prevzel vlogo drugega libera. Foto: Sportida Na mesto drugega libera je Giuliani postavil kar sprejemalca-napadalca Jana Klobučarja, ki prvič v karieri igra na tem položaju.

"Ne bom lagal, to ni moja najljubše igralno mesto, a trenutno je taka situacija, z veseljem bom dodal svoj delež, da na Poljskem pridemo do tega, kar si vsi želimo - vstopnico za Tokio 2020," meni Klobučar, ki se ne boji, da mu ne bi šlo: "Spet se ta igralni položaj ne razlikuje toliko od mojega, le napada se ne. Vsi imamo neko širino odbojkarskega znanja, zato menim, da sem se hitro navadil."

Kot smo že tolikokrat v novicah napisali. Slovenci kljub vsem težkim okoliščinam na Poljsko odhajajo po prvo mesto. Tudi tokrat niso fantje povedali nič drugače. "Če ne greš tja s to miselnostjo, nimaš na takem turnirju kar iskati," še napove boj do zadnjega atoma moči Klobučar.

Alen Pajenk pred začetkom turnirja na Poljskem:

Dopolnil pa ga je še izkušeni Alen Pajenk: "Človek bi rekel, da so to le tekme, ampak niso, saj je na kocki tako veliko. To so tekme za sanje in zagotovo bo naboj drugačen, kot na preostalih tekma. Že na prvi tekmi, ko nas čakajo Francozi bo potrebno pokazati vse, kar znamo. A veselimo se že tekem. Na Poljskem pred polnimi tribunami bo res lepo igrati, zanima pa nas le eno."

Močni olimpijski turnir v skupini D se začenja v petek. Slovenci začenjajo proti Francozom, Poljake pa za ogrevanje čaka Tunizija, ki jim poznavalci pripisujejo najmanj možnosti.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D – Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska–Tunizija

20.30 Francija–Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska–Francija

18.30 Slovenija–Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija–Tunizija

15.00 Poljska–Slovenija

Lahko slovenski odbojkarji na Poljskem premagajo domačine, Francoze in Tunizijce ter se uvrstijo na olimpijske igre? Da. 76,27% +

Ne. 23,73% +

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

