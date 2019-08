Mitja Gasparini ima rešitev za črne minute #video

Slovenci so takoj po sredinem prihodu v Gdansk že isti dan preizkusili lepo Ergo Areno, kjer bodo od petka do nedelje lovili vstopnico za Tokio 2020.

"Če je bilo v pripravah vse tako, kot smo si želeli, treba vprašati selektorja. Malo se šalim, lahko rečem, da je vse potekalo kot mora. Okrepili smo naše dobre lastnosti in delali na elementih, ki so nam delali težave. Zagotovo smo boljši, kot smo bili na tekmah z Italijo, in pripravljeni na boj v Gdansku," je pred začetkom kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah povedal najizkušenejši član slovenske izbrane vrste Mitja Gasparini, ki pod vodstvom novega selektorja ne dobiva toliko priložnosti, kot jih je v preteklosti.

Tonček Štern je svoje delo do zdaj opravil z odliko, a zagotovo bodo prišli tudi črni trenutki, ko bo selektor Alberto Giuliani na pomoč poklical izkušenega Izolana.

Slovenci so že preizkusili Ergo Areno, ki sprejme več kot 11 tisoč gledalcev:

Ko bo zaškripalo, morajo stopiti skupaj

Ravno dolžina črnih minut, ko Slovenci ne pridejo do ''side-outa", nasprotnik pa naniza serijo točko, je tista, ki v tem poletju najbolj bode v oči.

"Veliko smo delali na tem, zato menim, da bo teh na Poljskem manj kot do zdaj. Zavedamo se tudi, da te minute bodo, a naša naloga je, da se kriza čim prej prebrodi in se ujame ritem. V teh trenutkih je pomembno, da ekipa stopi skupaj, da si pomaga. Vemo, da lahko potek srečanja spremeni že ena dobra obramba, en blok, en napad ... skratka malenkosti, a v odbojki šteje res vsaka izmed njih," obljublja, da so na tem področju Slovenci naredili korak naprej.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Petersburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacij. To bodo po en predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

Slovenci so na Poljsko odšli po zmago. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Francija ni le Ngapeth

Gasparini je pred začetkom še povedal, da bo na Poljskem lepo igrati. Še posebej v nedeljo, ko bo dvorana Ergo Arena razprodana, a misli slovenskih odbojkarjev še niso tam. V petek jih čaka supertežka preizkušnja proti močni Franciji.

"Vemo, kje so najboljši, zato bo na njihovo obrambo treba pritiskati z dobrim servisom. Francija ni samo Earvin Ngapeth, izjemnih je vseh 14 igralcev, kar pomeni, da nam ne bo lahko. A tako kot oni imamo kvaliteto tudi mi, zato gremo že v petek po zmago in tri točke," pravi Gasparini.

Drugega kot zmaga niti ne pride v poštev, saj se neposredno na olimpijske igre iz Gdanska uvrsti samo zmagovalec. Vse je že pripravljeno za Poljsko veselico, a tako Slovenci kot Francozi, bodo naredili vse, da jo preprečijo. "Priložnost je zelo lepa. Na Poljsko nikakor ne gremo le sodelovat, pač pa zmagat," še doda 35-letni korektor.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D – Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska–Tunizija

20.30 Francija–Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska–Francija

18.30 Slovenija–Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija–Tunizija

15.00 Poljska–Slovenija

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

