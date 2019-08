Na olimpijskem prizorišču v Tokiu umrl delavec

Eden od delavcev, ki gradijo olimpijske objekte za naslednje olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, se je na delovnem mestu zgrudil in umrl. Razlog smrti je domnevno vročinska kap, saj se japonska prestolnica sooča z vročinskim valom, so sporočili organizatorji OI 2020.

Petdesetletnika so pod žgočim soncem našli ležati na tleh v četrtek popoldne, in sicer na območju, kjer je polagal električne kable. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, a so pozneje potrdili njegovo smrt.

Razlog smrti še ni znan, a je bila glede na policijska poročila najverjetneje zanj usodna vročinska kap, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je tretja uradna smrtna žrtev na gradbišču OI 2020; eden delavec je zaradi prevelikega delovnega stresa storil samomor, drugi pa se je smrtno ponesrečil.

Drugače pa tokijsko vroče in suho vreme povzroča veliko skrbi organizatorjem iger. Po letošnjem dolgem deževnem obdobju je Tokio znova prizadel smrtonosni vročinski val. Prejšnji teden je po državi več kot 18.000 ljudi zaradi vremenskih razmer poiskalo zdravniško pomoč, 57 pa jih je umrlo.

Organizatorji bodo sicer na prizoriščih in po mestu postavili več inštalacij za pršenje vode, ki bodo pomagale vsaj pri psihološki ohladitvi, nekatera športna tekmovanja pa se bodo tudi začela ob zgodnejših urah.

