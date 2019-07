Vidite, za to se boste borili

V japonski prestolnici je nadvse živahno že danes, čeprav se vrvež nikakor ne more primerjati s tistim čez leto dni. Takrat bo v Tokiu potekala otvoritvena slovesnost olimpijskih iger. Danes Japonci obeležujejo eno leto do odprtja. Ob tem svet prepričujemo o tem, da bodo odlično pripravljeni. Hkrati pa so premierno predstavili tudi olimpijske kolajne. Te so unikatne, saj so ji pripravili tudi iz kovin, pridobljenih iz odpadkov, bolj konkretno iz odsluženih mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.. Iz teh so pridobili 2700 kg brona, 30,3 kg zlata ter 4100 kg srebra.